La Samb, dopo una settimana molto difficile, era attesa da un banco di prova veramente importante, il derby con la Vis Pesaro, squadra in ottima salute, reduce da 2 vittorie consecutive.

In una gara scoppiettante sin dall’avvio, la Samb ha dato una grande prova di forza e carattere, mettendo una seria ipoteca sul match già nei primissimi minuti. Al 6’ infatti, i rossoblù sono passati subito in vantaggio, grazie a Lescano, che imbeccato da Botta, con una gran conclusione ha realizzato una splendida rete. Neanche 3 giri di lancette, ed al 9’ la Samb ha raddoppiato con D’Ambrosio, lesto a sfruttare un’uscita imperfetta dell’estremo difensore biancorosso Bertinato.

La Vis Pesaro ha reagito accorciando le distanze con Di Paola, uno dei suoi elementi di maggior spicco, che ha bucato la difesa ospite, insaccando di precisione. La Vis si è affacciata ancora in avanti con Gucci e Di Paola, senza fortuna. Al 30’ la Samb ha chiuso la gara. È D’angelo bravissimo a mettere in rete anticipando tutti su un calcio d’angolo battuto da Botta. Nella ripresa le squadre hanno visto la solita girandola di cambi ed al 63’ la Vis ha avuto la possibilità di accorciare grazie ad un rigore concesso per un atterraggio di Marchi da parte di D’Ambrosio. Lo stesso Marchi è andato sul dischetto, fallendolo. La palla infatti ha colpito la traversa, tornando in campo. La gara è terminata con la Vis Pesaro ancora in avanti, che non più riuscita però, a farsi pericolosa.

Vis Pesaro-Samb, un momento della gara con attimi concitati

Questo il tabellino della gara del “Benelli”:

VIS PESARO-SAMBENEDETTESE: 1-3

VIS PESARO (3-5-2) Bertinato; Di Sabatino, Ferrani, Stramaccioni (1′ st Brignani); Carissoni (31′ st Germinale), Tassi, Gelonese, Di Paola, Giraudo; Cannavò, Gucci A disp. Ndiaye, Bastianello, Brignani, Nava, Ejjaki, Benedetti, D’Eramo, Tessiore, Pannitteri, Lazzari, Germinale, Marchi. All. Daniele Di Donato

SAMBENEDETTESE (4-4-2) Nobile; Fazzi (17′ st Scrugli), Cristini (12′ st Biondi), D’Ambrosio, Liporace; Botta, Rossi (12′ st De Ciancio), Angiulli, D’Angelo (30′ st Goicochea); Maxi Lopez, Lescano. A disp. Laborda, Fusco, Biondi, Enrici, Scrugli, De Goicoechea, De Ciancio, Mehmetaj, Chacon, Babic, Serafino, Bacio Terracino. All. Paolo Montero

ARBITRO: Davide Di Marco della sezione di Ciampino.

RETI: 6′ Lescano, 9′ D’Ambrosio,14′ Di Paola, 30′ D’Angelo

AMMONITI: Stramaccioni., Fazzi, Di Sabatino, Gelonese, D’ Ambrosio, Lopez; 85 Paolo Montero

Recupero: 2′ pt

Il centrocampista rossoblù D’Angelo, autore della terza rete

Mister Montero è contentissimo della prestazione dei suoi. Questo il suo pensiero in sala stampa: «Direi che le chiavi del match sono state cuore e determinazione nei duelli con gli avversari. Nelle difficoltà, i gruppi composti da uomini fanno venir fuori tutta la forza di cui sono capaci. Ora dobbiamo goderci la vittoria. Abbiamo fatto una grande gara, con attitudine. Non eravamo i peggiori nelle sconfitte con Modena e Südtirol, ne ero convinto. Oggi abbiamo vinto con una squadra difficilissima da affrontare, con cui non ero riuscito personalmente mai a vincere. È una vittoria che i ragazzi meritano davvero. Abbiamo sofferto le loro ripartenze, ma sapevamo che la Vis era molto brava in queste situazioni di gioco. Sono molto contento della prestazione di Nobile, ho molto fiducia nel mio staff. È chiaro che dobbiamo migliorare ancora. Abbiamo tanti giocatori di qualità e lo abbiamo dimostrato».