Calcio Serie C, i risultati del turno infrasettimanale

Le squadre marchigiane sono tornate in campo per la terza giornata di campionato Girone B. Il Matelica resta in vetta con 7 punti come il Sudtirol

La Serie C è tornata in campo per la terza giornata di campionato e lo ha fatto con il primo turno infrasettimanale della stagione. La notizia che è rimbalzata in giornata è stata quella del rinvio della partita tra Ravenna e Vis Pesaro a causa di un membro dello staff della Vis positivo al Covid. La gara, inizialmente prevista per ieri sera alle 20:45, sarà giocata oggi in attesa di nuovi accertamenti in casa biancorossa.

Il Matelica intanto, dopo le prime due vittorie in altrettante partite, resta imbattuto in questo inizio ma lo fa pareggiando in casa propria contro una squadra forte come il Sudtirol. A passare in vantaggio sono gli ospiti ad inizio gara grazie ad una autorete di Leonetti. I padroni di casa non si scompongono e trovano il pari al 33′ grazie alla rete del solito Balestrero.

Terza partita e terzo pareggio consecutivo per l’Alma Juventus Fano. Dopo il 2-2 di Perugia e l’1-1 contro il Padova, gli uomini di mister Alessandrini impattano 0-0 a Carpi. Tre punti in classifica per i granata che, dopo una avvio di campionato contro tre grandi squadre, si dimostrano squadra tenace e restano comunque imbattuti.

Termina in parità anche il primo derby marchigiano della stagione. Tra Sambenedettese e Fermana è 1-1 al termine dei 90 minuti di gioco. Dopo tre minuti sono proprio i canarini a passare in vantaggio grazie ad un gol di Cognigni e terminano avanti la prima frazione. Nella ripresa la Samb di mister Montero trova però il gol con Angiulli e si prende un punto importante.