Calcio serie C, la Recanatese vola sulle ali di capitan Sbaffo

ANCONA – Sorride solo la Recanatese, che al Tubaldi ne rifila quattro all’Olbia, ko tutte le altre marchigiane, tutte in trasferta e tutte battute Ancona, Fermana e Vis Pesaro. La Recanatese gioca una grande partita davanti al proprio pubblico sbloccandosi e travolgendo 4-1 gli isolani nella ripresa, due gol in pochi minuti che portano prima la firma di capitan Sbaffo su assist di Lipari, e poi quella di Ferretti su cross di Veltri. Poco dopo angolo di Biancu e di testa Dessena accorcia per l’Olbia, nel finale arriva anche la mezza rovesciata di Sbaffo che delizia il pubblico e fa tris, in pieno recupero assist di un sempre più ispirato Sbaffo che serve il neoentrato Morrone per il poker: festa grande per la Recanatese quinta in classifica e al quarto risultato utile consecutivo.

Masticano amaro le altre marchigiane: l’Ancona a Sassari cede di misura 1-0 alla capolista Torres, decide il gol di Ruocco nella ripresa, i dorici non sfigurano ma tornano a casa senza punti. Vis Pesaro travolta 4-0 al Manuzzi, il Cesena si conferma il miglior attacco del girone e gliene rifila quattro, che portano la firma di Adamo, Donnarumma, Silvestri e Pierozzi, giornata no per la squadra di Banchieri che interrompe così la sua lunga striscia di risultati utili. Non va meglio alla Fermana nella sfida giocata a Vercelli a porte chiuse contro il Sestri che si impone 3-0 con i gol di Forte, e nella ripresa Margiotta e ancora Forte: brutta partita dei canarini che si arrendono ai liguri in quello che era un match dal sapore di spareggio-salvezza e incamerano la seconda sconfitta consecutiva.

Classifica: Torres punti 30; Cesena* 27; Perugia 24; Carrarese 23; Recanatese 21; Pescara, Pontedera e Pineto 20; Gubbio 17; Ancona 16; Arezzo e Olbia 15; Virtus Entella* 14; Lucchese** 13; Sestri, Vis Pesaro e Spal 12; Rimini* e Juventus Next Gen*. 11; Fermana 7. * una partita in meno, ** due partite in meno. Prossimo turno, sabato 18 novembre: Pineto-Perugia (ore 16.15) e Ancona-Recanatese (ore 18.30), Domenica 19 novembre: Fermana-Arezzo (ore 14.00), Pontedera-Pescara (mar. 05 dicembre ore 18.30), Carrarese-Spal (ore 16.15), Cesena-Lucchese (ore 16.15), Gubbio-Sestri (ore 16.15), Olbia-Rimini (mer. 06 dicembre), Virtus Entella-Juventus Next Gen (mar. 19 dicembre ore 20.30). Lunedì 20 novembre: Vis Pesaro-Torres (ore 18.30).