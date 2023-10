Calcio serie C, Recanatese alla terza vittoria consecutiva, male l’Ancona

ANCONA – L’ottava giornata di campionato sorride alla Recanatese, vincente nella sfida all’Arezzo, per il resto due pari esterni senza gol per Fermana e Vis Pesaro e sconfitta in extremis per l’Ancona. Splendida Recanatese che con due assist del cigno Melchiorri e due reti prima di Sbaffo nel primo tempo – magnifico sinistro al volo – e poi di Carpani nella ripresa stende l’Arezzo, centra la terza vittoria consecutiva e vola in classifica al sesto posto in solitaria, soffiando sul collo del Perugia, fermato sul pari come tutte le prime della classe (Perugia proprio con la capolista Torres, al primo pari dopo sette vittorie). La Fermana del ritrovato Protti strappa un punto a Ferrara, mostrando un centrocampo ritrovato con le geometrie del trio Giandonato, Misuraca e Scorza ma soprattutto una mentalità rivitalizzata. La strada per la salvezza è lunga, ma intanto un punto contro la Spal non è certo da buttare.

Così come quello della Vis Pesaro a Pescara, pari prezioso e quarto risultato utile consecutivo frutto di una gara attenta e di una squadra, quella di Banchieri, estremamente compatta in fase difensiva, tanto da uscire indenne dall’Adriatico contro una delle formazioni più accreditate per il salto di categoria e contro un marpione delle panchine come Zeman. Giornata triste per l’Ancona, infine, che in dieci contro undici per l’espulsione di Peli finisce per capitolare, nella tana della Carrarese, incassando ancora una volta un gol in pieno recupero, proprio com’era successo una settimana prima nel derby con la Vis Pesaro. Domenica prossima Fermana in casa con l’Entella, derby Vis Pesaro-Recanatese e Ancona a Rimini.

Classifica: Torres punti 22; Cesena 19; Pescara 17; Carrarese 16; Perugia 14; Recanatese 13; Lucchese e Gubbio 12; Pineto 11; Pontedera 9; Spal, Virtus Entella, Olbia, Arezzo, Ancona 8; Juventus Next Gen 7; Vis Pesaro e Fermana 6; Sestri 5; Rimini 4. Prossimo turno, domenica 22 ottobre: Fermana-Virtus Entella (ore 14), Juventus Next Gen-Perugia (ore 14), Torres-Pontedera (ore 14), Gubbio-Olbia (ore 16.15), Lucchese-Pescara (ore 18.30), Pineto-Cesena (ore 18.30), Rimini-Ancona (ore 18.30), Vis Pesaro-Recanatese (ore 18.30). Lunedì 23 ottobre: Sestri-Carrarese (ore 20.30), Arezzo-Spal (ore 20.45).