Calcio, Serie C: Recanatese sconfitta dalla Virtus Entella

Quattro sconfitte su quattro per le marchigiane nella 18° giornata del Girone B della Serie C

Dopo le sconfitte di sabato 10 nella 18° giornata del Girone B della Serie C per le marchigiane, anche la Recanatese nel posticipo si deve arrendere alla Virtus Entella: weekend sfortunato per le marchigiane, quattro sconfitte su quattro gare.

Ad aprire erano state Vis Pesaro (in casa), Ancona e Fermana (entrambe in trasferta), tutte sconfitte 2-1 rispettivamente da Cesena, Rimini e Pontedera.

Ironia della sorte ha voluto che anche la Recanatese, domenica 11 alle 17.30, sia stata battuta 2-1 tra le mura di casa per mano della big Virtus Entella. E’ successo tutto in sette minuti: prima il vantaggio dell’Entella con Meazzi al 15′ della ripresa, in due minuti il pareggio di Carpani (17′ st) e poi la definitiva rete del 2-1 cinque minuti più tardi degli ospiti con Zamparo (22′ st).

Il Tubaldi ha provato a dare una spinta importante ai giallorossi, ma non è bastato. A vincere è la Virtus Entella, che vola a quota 33 punti in classifica al quinto posto e non si stacca dal trenino di testa, chiuso dal Fiorenzuola a quota 32 punti e aperto dalla Reggiana a 37. In mezzo Gubbio 36, Cesena 34 e Pontedera 33, come la Virtus Entella.

La Recanatese invece è a quota 16 come la Vis Pesaro nella mischia della zona play-out, idem la Fermana a 17, appena un punto sopra la zona arancione. L’Ancona invece, nonostante la sconfitta di Rimini, è a 28, in zona play-off.