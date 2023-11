Calcio serie C, Recanatese in volo, Fermana e Ancona pari nel derby, un punto per la Vis

ANCONA – Con il pareggio di ieri sera 30 ottobre della Vis Pesaro contro il Pineto s’è concluso – partite da recuperare a parte – l’undicesimo turno di campionato e il torneo si avvia a tagliare il traguardo del suo terzo di percorso. L’undicesimo turno ha portato bene alla Recanatese, schizzata al quinto posto in classifica grazie al blitz di Pescara, mentre le altre marchigiane hanno pareggiato, Fermana e Ancona tra di loro, nel derby, e la Vis Pesaro, come detto, nel posticipo di lunedì con il Pineto. La squadra di Banchieri allunga la sua serie positiva centrando un 1-1 contro il Pineto in una battaglia infinita, in cui prima sono gli abruzzesi a passare in vantaggio con Teraschi e poco dopo la Vis a riequilibrare l’incontro con la rete di testa di Zagnoni, puntuale all’appuntamento sul corner di Di Paola. La classifica non è certo spettacolare ma con dieci squadre in quattro punti la situazione è molto fluida.

Domenica scorsa pari per 1-1 anche tra la Fermana e l’Ancona, apre le marcature l’ex Clemente con un destro da fuori area nel primo tempo, quindi pareggia Misuraca di testa, nella ripresa non cambia nulla, Fermana sempre all’ultimo posto in classifica e Ancona all’undicesimo. Strepitosa, invece, la Recanatese che dà lezioni di calcio al Pescara di Zeman, la squadra di Pagliari va sotto con il gol nel primo tempo di Tommasini, nella ripresa pareggia con il subentrato Morrone, quindi il primo gol di Lipari, il pari dei pescaresi con Cangiano e nel recupero ancora un gol di Lipari che fa volare i leopardiani, sempre più felice sorpresa di questo campionato.

Classifica: Torres punti 27; Cesena* 23; Perugia 21; Pescara 20; Carrarese e Recanatese 17; Gubbio 16; Pontedera, Pineto* e Arezzo 14; Ancona 13; Lucchese* e Spal 12; Vis Pesaro, Juventus Next Gen, Virtus Entella e Olbia* 11; Sestri* e Rimini* 8; Fermana 7. Prossimo turno, domenica 05 novembre: Carrarese-Pescara (ore 14), Olbia-Lucchese (ore 14), Virtus Entella-Torres (ore 14), Pontedera-Juventus Next Gen (ore 16.15), Gubbio-Cesena (ore 18.30), Vis Pesaro-Arezzo (ore 18.30) e Ancona-Perugia (ore 20.45). Lunedì 06 novembre: Rimini-Spal (ore 20.30), Pineto-Fermana (ore 20.30) e Recanatese-Sestri (ore 20.45).