Calcio serie C: Recanatese a Ferrara, derby Fermana-Vis Pesaro, Ancona con l’Olbia

ANCONA – Comincia con ben cinque confronti in programma di venerdì, questa sesta giornata del girone di ritorno di serie C, e delle quattro marchigiane una è impegnata proprio stasera 9 febbraio alle 20.45 al Mazza di Ferrara contro la Spal: è la Recanatese che, sul campo di una delle principali delusioni di questo campionato, ripresa in mano nei giorni scorsi dal tecnico Di Carlo, cerca di scrollarsi di dosso il pessimo trend infilato nelle ultime sei partite – un solo punto, ultima in classifica in questo scorcio di campionato – per tornare al successo. Impegno molto difficile per Sbaffo e compagni che si troveranno davanti una nobile decaduta rinvigorita dal secondo cambio stagionale di allenatore, anche se è un ritorno al recente passato. Appuntamento da non fallire, insomma: Carpani carica i compagni di squadra, i leopardiani ritrovano capitan Sbaffo che rientra dalla squalifica, in campo anche l’ex Federico Melchiorri, alla Spal pochi anni fa in serie B e desideroso di fare bella figura al Mazza.

Domani, sabato 10 febbraio, derby in scena alle 20.45 al Recchioni di Fermo dove si affrontano Fermana e Vis Pesaro: basta guardare la classifica per capire quanto conti questo confronto interregionale per entrambe le formazioni, con la squadra di Protti ultima in classifica e reduce dal ko di Cesena, ma ultimamente protagonista di prove sicuramente da non buttare, e, dall’altra parte, quella di Banchieri appaiata a Sestri e Ancona al quint’ultimo posto in classifica e reduce dal primo stop, maturato in casa contro il Gubbio, che ha interrotto un cammino positivo durato nove giornate consecutive. Vis Pesaro senza mister Banchieri e Menga, squalificati, canarini privi dello squalificato Heinz e dell’infortunato Malaccari.

Domenica 11 febbraio unica gara in programma alle 14 quella al Del Conero tra Ancona e Olbia, i dorici di Colavitto, reduci da due sconfitte consecutive, vogliono sfruttare il fattore campo contro gli isolani al penultimo posto in classifica: vincendo farebbero un favore alla propria classifica e, indirettamente, anche ai rivali della Fermana che vedrebbe mantenere almeno intatte le distanze dall’Olbia. Una giornata dai molteplici significati, insomma, tra l’altro con numerosi confronti di grande interesse, come Gubbio-Pescara e Rimini-Cesena, ma anche Virtus Entella-Carrarese, il tutto in vista del turno infrasettimanale previsto martedì e mercoledì

Serie C, girone B, sesta giornata di ritorno. In campo oggi, venerdì 9 febbraio: Gubbio-Pescara (ore 20.45), Pontedera-Arezzo (ore 20.45), Rimini-Cesena (ore 20.45), Sestri-Perugia (ore 20.45), Spal-Recanatese (ore 20.45). Domani, sabato 10 febbraio: Pineto-Lucchese (ore 16.15), Torres-Juventus Next Gen (ore 16.15), Fermana-Vis Pesaro (ore 20.45), Virtus Entella-Carrarese (ore 20.45). Domenica 11 febbraio: Ancona-Olbia (ore 14.00).

Classifica: Cesena punti 59; Torres 50; Perugia 43; Carrarese 42; Pescara 41; Gubbio 40; Pontedera 38; Virtus Entella 31; Lucchese, Juventus Next Gen e Arezzo 30; Pineto e Rimini 29; Sestri, Vis Pesaro e Ancona 25; Recanatese 24; Spal 21; Olbia 20; Fermana 17.

Prossimo turno, martedì 13 febbraio: Pontedera-Pineto (ore 18.30), Recanatese-Rimini (ore 18.30), Cesena-Arezzo (ore 20.45), Pescara-Spal (ore 20.45). Mercoledì 14 febbraio: Carrarese-Gubbio (ore 18.30), Juventus Next Gen-Sestri (ore 18.30), Lucchese-Torres (ore 18.30), Olbia-Virtus Entella (ore 18.30), Perugia-Fermana (ore 20.45), Vis Pesaro-Ancona (ore 20.45).