Calcio, Serie C: show Recanatese e Fermana, ko Ancona e Vis Pesaro

ANCONA – Vincono Fermana e Recanatese, ko Ancona e Vis Pesaro. La 35esima giornata di campionato porta buone notizie ai canarini di Mosconi che a Sassari contro la Torres vincono 1-2: succede tutto nel primo tempo, prima realizza Giandonato, poi pareggia Scotto, infine è Paponi a siglare il gol vittoria. La Fermana con questo successo lascia l’ultimo posto in classifica per la prima volta da ottobre e accresce le proprie speranze di salvezza tramite playout, anche se al momento sarebbe retrocessa direttamente in virtù dei 9 punti che la separano dalla Recanatese, quintultima. E’ la Recanatese a firmare il secondo successo di giornata, quello che i giallorossi mettono in scena al Tubaldi contro la Carrarese, terza in classifica, andando a vincere per 4-1; segnano Lipari, Sbaffo su rigore, Melchiorri e Carpani, tutti nel primo tempo, per gli apuani accorcia Morosini nella ripresa. Sono tre punti pesanti, per la Recanatese, che le permettono di mettere la freccia sull’Ancona e di risalire al quintultimo posto della classifica. Come detto, in questo momento, la Recanatese sarebbe salva. Ma mancano ancora tre giornate alla fine della stagione regolare.

Intanto l’Ancona scivola a Pontedera (2-0), per la squadra di Canzi segnano Angori nel primo tempo e l’ex Peli nell’ultimo minuto di recupero del secondo, di mezzo un’Ancona buona a sprazzi ma incapace di segnare. Ora la classifica si fa davvero difficile. Come quella della Vis Pesaro, che cade per 1-0 a Rimini, decisivo il gol realizzato da Ubaldi nel terzo minuto di recupero della ripresa. C’è Stellone in panchina, ma la storia è sempre quella, con i pesaresi colpiti proprio nei minuti finali come successo tante altre, troppe volte. Il terzultimo posto parla chiaro, come la quinta sconfitta consecutiva. Stasera, lunedì 8 aprile, si giocano gli ultimi due incontri in programma per la 35esima giornata, ma interessano poco la classifica delle marchigiane: sono Lucchese-Arezzo (ore 20.45) e Pescara-Virtus Entella (ore 20.45).

Classifica: Cesena punti 89; Torres 72; Carrarese 64; Perugia 62; Gubbio 54; Pontedera 50; Pescara e Juventus Next Gen 48; Arezzo e Rimini 47; Pineto 44; Lucchese 43; Sestri e Virtus Entella 41; Spal 40; Recanatese 37; Ancona 35; Vis Pesaro 33; Fermana 28; Olbia 25. Prossimo turno, domenica 14 aprile: Fermana-Lucchese (ore 14.00), Olbia-Pescara (ore 14.00), Pineto-Juventus Next Gen (ore 14.00), Ancona-Sestri (ore 16.15), Virtus Entella-Spal (ore 16.15), Carrarese-Rimini (ore 18.30), Gubbio-Pontedera (ore 18.30), Vis Pesaro-Perugia (ore 20.45). Lunedì 15 aprile: Arezzo-Torres (ore 20.45), Cesena-Recanatese (ore 20.45).