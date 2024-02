Calcio serie C, alla Recanatese il derby con la Vis Pesaro, buon pari per la Fermana

Dieci gare alla fine della stagione regolare. Passo falso dell'Ancona in casa contro il Rimini, in classifica marchigiane tutte in difficoltà

ANCONA – Il nono turno del girone di ritorno porta bene alla Recanatese che torna finalmente al successo superando nel derby la Vis Pesaro (1-0). Buon pari per la Fermana (1-1), ko l’Ancona (1-3). E’ il verdetto della giornata, ne mancano ancora dieci al termine della stagione regolare, con sei partite previste nel mese di marzo – si gioca anche la vigilia di Pasqua – e quattro nel mese di aprile. Dopo sei sconfitte consecutive la Recanatese rialza la testa ritrovando la vittoria dopo tre mesi e superando la Vis Pesaro nel derby al Tubaldi: i ragazzi di Filippi si riscattano con una prova tutto cuore che mette in difficoltà i pesaresi, il gol arriva verso la mezz’ora, Carpani serve il pallone in avanti, Melchiorri pressa l’avversario e Zagnoni infila il proprio portiere. Quanto basta ai leopardiani per ritrovare il sorriso e far masticare amaro alla squadra di Banchieri.

La Fermana strappa un pareggio a Chiavari contro la Virtus Entella, buona prova della formazione di Protti che va sotto nella ripresa per il gol di Giovannini poi con Fort in pieno recupero riacciuffa il pareggio che sa di miracolo e di voglia di lottare. La stessa che i canarini dovranno mettere nel prossimo match con l’Olbia, penultima a due lunghezze. L’Ancona inciampa contro il Rimini, meritatamente in vantaggio nel primo tempo con Saco, poi vittima di un incredibile blackout di sei minuti nella ripresa in cui incassa ben tre gol dai romagnoli, firmati da Morra, Garetto e Langella. La situazione in classifica resta molto complicata.

Classifica: Cesena punti 71; Torres 59; Carrarese 52; Perugia 49; Gubbio 47; Pescara 44; Pontedera 39; Rimini 38; Juventus Next Gen 37; Pineto 36; Arezzo 35; Virtus Entella 34; Vis Pesaro e Lucchese 32; Ancona 30; Spal 29; Sestri 28; Recanatese 27; Olbia 21; Fermana 19. Prossimo turno, venerdì 1 marzo: Cesena -Virtus Entella (ore 20.45), Pineto-Carrarese (ore 20.45). Sabato 2 marzo: Torres-Pescara (ore 14.00), Fermana-Olbia (ore 16.15), Juventus Next Gen-Gubbio (ore 16.15), Vis Pesaro-Pontedera (ore 16.15), Arezzo-Ancona (ore 18.30), Perugia-Recanatese (ore 20.45). Domenica 3 marzo: Lucchese-Rimini (ore 14.00), Sestri-Spal (ore 16.15).