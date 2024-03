Calcio, Serie C: sorride soltanto la Recanatese che si aggiudica il derby

ANCONA – Tra le marchigiane porta bene solo alla Recanatese, questo 33esimo turno di campionato, la squadra di Filippi, infatti vince il derby con l’Ancona, unica vincente tra le squadre della regione, k.o. tutte le altre. I giallorossi di Recanati si impongono 2-0 nel derby contro l’Ancona, davanti a un Tubaldi gremito in ogni ordine di posti Recanatese in vantaggio nel primo tempo con Pelamatti, il raddoppio nella ripresa con Carpani, in mezzo le due espulsioni dei dorici Clemente e Cioffi e le numerose parate del portiere biancorosso Perucchini. Se c’era da dare un segnale, la Recanatese l’ha dato, dicendo che è viva e che questo finale di campionato è tutto ancora da decidere. Ne fa le spese l’Ancona, tra le violente contestazioni della tifoseria dorica, con le dimissioni del diesse Micciola e con l’esonero del tecnico Gianluca Colavitto.

La Vis Pesaro cade a Sassari, la Torres s’impone per 1-0, in pieno recupero dopo le numerose parate di Neri ma anche la clamorosa traversa di Carlsson, è Diakité di testa a decidere la partita in favore degli isolani, condannando la squadra di Banchieri. Perde anche la Fermana, ko 2-0 ad Arezzo, decidono i gol di Catanese nel primo tempo e di Gucci nella ripresa, classifica sempre più triste per i canarini ultimi. A fine partita forti contestazioni da parte della tifoseria gialloblù che ha contestato la proprietà.

Classifica: Cesena punti 83; Torres 72; Carrarese 61; Perugia 59; Gubbio 51; Pescara 48; Arezzo e Pontedera 47; Juventus Next Gen* 42; Rimini* 41; Lucchese e Pineto 40; Sestri e Virtus Entella* 38; Spal 36; Ancona 34; Vis Pesaro e Recanatese 33; Olbia* 25; Fermana 22. *una partita in meno, si recuperano mercoledì 3 aprile Juventus Next Gen-Virtus Entella e Rimini-Olbia. Prossimo turno, giovedì 28 marzo: Carrarese-Perugia (ore 20.45), Fermana-Rimini (ore 20.45), Gubbio-Torres (ore 20.45), Vis Pesaro-Lucchese (ore 20.45). Sabato 30 marzo: Arezzo-Juventus Next Gen (ore 14.00), Olbia-Sestri Levante (ore 14.00), Ancona-Spal (ore 16.15), Cesena-Pescara (ore 16.15), Virtus Entella-Pontedera (ore 16.15), Pineto-Recanatese (ore 20.45).