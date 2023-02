Calcio, Serie C: la Recanatese batte il Pontedera e si allontana dalla zona play-out

La Recanatese batte il Pontedera 1-0 nella 28esima giornata del Girone B della Serie C di calcio e conquista punti importanti per la salvezza. La rete, decisiva, arriva dal solito capitan Sbaffo, che con una zampata in area di rigore risulta nuovamente vitale per i giallorossi.

«È giusto così – afferma Sbaffo – perché dopo un gol regolare che ci era stato annullato e due pali, meritavamo di vincere. È la vittoria del gruppo, un gruppo coeso in cui vedo che anche chi entra dalla panchina da una grandissima mano. L’atteggiamento è giusto, tutta la settimana lavoriamo duramente e sono davvero contento. Ero tranquillo che avremmo conquistato una vittoria importante anche non subendo gol in casa. Il campionato è ancora lungo, è vero, ma vincere in casa così è fondamentale. Per salvarci, oggi era importante vincere e lo abbiamo fatto».