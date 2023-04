ANCONA – Ultima giornata della stagione regolare, in serie C, e prime sentenze, nell’attesa di playoff e playout che saranno più o meno decisivi per le squadre coinvolte. Il derby del Tubaldi ha arriso alla Recanatese che ha steso l’Ancona con un perentorio 4-0 in cui sono andati a segno Sbaffo, Guidobaldi, Guadagni e Giampaolo. Una partita messa in discesa dall’espulsione di Brogni dopo un quarto d’ora, partita in cui l’Ancona ha retto per 40’, poi il gol di capitan Sbaffo ha aperto la festa della Recanatese, due volte a segno nei minuti finali del primo tempo e poi ancora due volte, di fronte a un’Ancona sbriciolata nella mente e nelle energie, nell’ultimo quarto d’ora. Per l’Ancona, duramente contestata dalla tifoseria a fine match anche per un gesto del suo allenatore Marco Donadel che poi ha spiegato nel dopo partita, ma che poteva comunque essere evitato, la peggior sconfitta della stagione in termini numerici che però non modifica il settimo posto in classifica: nel primo turno di playoff di girone i dorici affronteranno in casa al Del Conero la Lucchese. Questo domenica 30 aprile, se i playoff non slitteranno. Perché le vicende societarie del Siena potrebbero portare a una nuova penalizzazione dei toscani (si parla di un possibile -4 che potrebbe arrivare oggi) che rimetterebbe in corsa proprio la Recanatese per il decimo posto utile per partecipare ai playoff. In questo caso la squadra di Pagliari andrebbe a giocare il primo turno in casa della quinta classificata, cioè il Gubbio. Playoff sub iudice, insomma, in attesa del verdetto della procura federale della Figc e del possibile ricorso dello stesso Siena. Oggi potrebbero arrivare novità.

La Fermana conclude la stagione regolare con un onorevolissimo punto (1-1) conquistato a Sassari contro la Torres: ai sardi per evitare i playout basta un punto, alla rete di Saporiti risponde quella di Fischnaller, alla fine festeggiano tutti. Con una Fermana che dopo due sconfitte torna a un risultato utile con cui chiude una stagione molto positiva, specie se si considera com’era iniziata, e guarda avanti con fiducia potendo pensare di ripartire da un gruppo che ha dato molte indicazioni interessanti nell’arco della stagione. La Vis Pesaro centra un importantissimo successo per 1-0 sulla Carrarese, decisivo il gol di Aucelli, scavalcando l’Alessandria e insediandosi al quintultimo posto. Un risultato molto positivo per due aspetti: primo, perché permette ai pesaresi di affrontare i playout dalla miglior posizione possibile, avversaria l’Imolese; secondo, perché sono tre punti che mettono ulteriore distanza tra la Vis e la stessa formazione romagnola, un +5 attuale che potrebbe diventare anche un +9 nel caso che anche l’Imolese, al pari del Siena, sia oggi raggiunto da una penalizzazione. In questo caso la partita di playout non si giocherebbe perché i punti tra le due contendenti sarebbero più di 8 e l’incontro, quindi, non verrebbe disputato, consegnando la salvezza diretta alla Vis Pesaro.