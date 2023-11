Calcio serie C, Recanatese al Tubaldi contro l’Olbia, in trasferta le altre marchigiane

ANCONA – Tutte le marchigiane in campo domani, domenica 12 novembre, per il tredicesimo turno del campionato di serie C, girone B. In casa al Tubaldi solo la Recanatese, in trasferta Ancona, Fermana e Vis Pesaro. La Recanatese di mister Pagliari ospita l’Olbia alle 14, leopardiani in serie positiva da tre incontri e reduci dal rocambolesco pareggio per 2-2 contro il Sestri, Olbia che ha pareggiato anch’essa l’ultima, giocata in casa contro la Lucchese. Per i giallorossi l’occasione propizia per sfruttare il fattore campo contro un avversario ostico ma che appare alla portata di Sbaffo e compagni.

L’Ancona sfida la capolista Torres al Vanni Sanna (ore 14), partita difficile per i dorici di Colavitto che però sono reduci da tre partite in cui hanno raccolto 7 punti, Torres reduce dalla prima sconfitta in campionato ma anche dal ko di Coppa di questa settimana contro la Juventus Next Gen. Altrettanto dura la trasferta che attende la Vis Pesaro, che scende in campo alle 20.45 al Manuzzi contro il Cesena, Vis in striscia positiva da sette partite di campionato ma già battuta proprio a Cesena in Coppa mercoledì scorso per 1-0. Per la squadra di Banchieri una missione quasi impossibile dove serve un’impresa. La Fermana ultima in classifica gioca sul campo di Carrara contro il Sestri alle 18.30: i canarini di Protti vengono dalla sconfitta di Pineto per 2-0, il Sestri ha imposto il pari alla Recanatese, per la Fermana c’è l’obbligo di provare a uscire dal difficile campo apuano con qualcosa di utile per la propria classifica in un match contro la penultima che ha già il sapore dello spareggio salvezza. Tra le altre partite da tenere sotto osservazione il derby Perugia-Gubbio.

Serie C, 13° turno, così in campo domani, domenica 12 novembre: Torres-Ancona (ore 14), Recanatese-Olbia (ore 14), Arezzo-Pineto (ore 16.15), Sestri-Fermana (ore 18.30), Cesena-Vis Pesaro (ore 20.45), Juventus Next Gen-Carrarese (ore 20.45), Perugia-Gubbio (ore 20.45), Spal-Pontedera (ore 20.45). Lunedì 13 novembre: Lucchese-Virtus Entella (ore 20.45), Pescara-Rimini (ore 20.45). Classifica: Torres punti 27; Cesena* 24; Perugia 21; Carrarese e Pescara 20; Recanatese 18; Pontedera, Gubbio e Pineto 17; Ancona 16; Arezzo e Olbia 15; Virtus Entella* 14; Lucchese* 13; Spal e Vis Pesaro 12; Rimini* e Juventus Next Gen* 11; Sestri* 9; Fermana 7. * una partita in meno.