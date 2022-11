Calcio, Serie C: un punto per l’Ancona

A chiudere la dodicesima giornata del Girone B di Serie C di calcio, l’Ancona, che era attesa alle 17.30 sul campo del fanalino di coda San Donato Tavarnelle: arriva un punto per i ragazzi di mister Colavitto che pareggiano 1-1.

Nel primo tempo a sbloccare la gara sono i padroni di casa con Gallirani, che al 34’, servito da Russo, supera Mezzoni e insacca il vantaggio. Rete che dura appena due minuti, perché ancora il solito Spagnoli di testa sigla la sua settima rete in campionato e l’1-1 di fine prima frazione.

Il secondo tempo è povero di emozioni, ad avere la meglio è l’agonismo con un gioco che diventa più maschio. L’unica occasione capita a Pecci al 75′, che imbeccato in area non riesce in allungo a battere Cardelli. Un pareggio giusto, con l’Ancona che non riesce ad andare oltre l’1-1 sul campo dell’ultima in classifica, comunque molto positiva.

Sugli altri campi Lucchese-Alessandria 1-2 e Pontedera-Rimini 1-0. In programma domani, ore 21, Virtus Entella-Reggiana.