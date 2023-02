Calcio, serie C: ecco il derby Fermana-Ancona

Il Girone B di Serie C di calcio in campo per la 27esima giornata. Ecco le partite in programma

Di nuovo in campo il Girone B della Serie C di calcio, con l’appuntamento per la 27° giornata fissato nel weekend lungo tra sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023.

Sabato alle 17.30 Olbia – Virtus Entella, mentre le squadre marchigiane scenderanno tutte in campo domenica alle 14.30. Lunedì sera, nel posticipo delle 20.30, la Reggiana attende il Gubbio.

Si parte indubbiamente dal match tra Fermana e Ancona, con i secondi indiscussi favoriti ma attesi da una trasferta molto ostica, specie trattandosi di un derby. La Recanatese sarà di scena a Lucca e la Vis Pesaro, in casa, dovrà conquistare punti contro il Rimini. Entrambe hanno bisogno di muovere la classifica per allontanarsi dalla zona play-out.

Più tranquille Fermana e Ancona, con la prima che vorrebbe agganciare il treno play-off e la seconda che deve scalare gradini in classifica per la miglior posizione in vista della seconda fase del torneo.