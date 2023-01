Calcio, serie C: il programma della 25^ giornata delle squadre marchigiane

Il Girone B di Serie C di calcio in campo per la 25^ giornata (infrasettimanale). Ecco le partite in programma

Di nuovo in campo il Girone B della Serie C di calcio, con l’appuntamento per la 25^ giornata (infrasettimanale) fissato per martedì 31 gennaio 2023.

Le squadre marchigiane scenderanno tutte in campo alle 21.00, ad eccezione dell’Ancona, di scena contro l’Aquila Montevarchi alle 14.30.

L’Ancona appunto si vuole riscattare dopo lo stretto pareggio per 1-1 tra le mura di casa contro la Vis Pesaro, in una gara pressoché dominata ma sfortunata. Alle 14.30, martedì, è attesa dalla trasferta di Montevarchi.

Alle 21, la Fermana sarà di scena ad Olbia per strappare qualche punticino per avvicinare la zona play-off, mentre la Recanatese attende in casa l’ostico Cesena. La Vis Pesaro, sempre più in forma, sfiderà in casa la Torres per una gara fondamentale ai fini della permanenza diretta in Serie C.