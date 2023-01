Calcio, serie C: il programma della 23esima giornata

Il Girone B di Serie C di calcio in campo per la 23° giornata. Le partite in programma

Torna in campo il Girone B della Serie C di calcio, con l’appuntamento per la 23° giornata fissato per domenica 22 gennaio 2023.

Le quattro squadre marchigiane scenderanno tutte in campo alle 17.30.

La Fermana, dopo il derby contro la Recanatese terminato 0-0, è attesa da una trasferta impegnativa: Cesena. Anche l’Ancona viaggerà in questo weekend per raggiungere Gubbio, per affrontare una delle big del campionato e dare vita ad un match interessante.

La Recanatese attende tra le mura di casa il San Donato Tavarnelle e sogna di conquistare altri punti importanti per la salvezza. Per chiudere la rinata Vis Pesaro di mister Oscar Brevi, che ospita il Pontedera.