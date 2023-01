Calcio, serie C: il programma della 21esima giornata

Il Girone B di Serie C di calcio in campo per la 21° giornata. Le partite in programma

Dopo lo stop a cavallo tra il 2022 ed il 2023, torna in campo il Girone B della Serie C di calcio, con l’appuntamento per la 21° giornata fissato per domenica 8 gennaio 2023.

Le marchigiane scenderanno tutte in campo alle 17.30, con la sola Ancona sul rettangolo verde alle 20.30 per il posticipo di giornata.

La Vis Pesaro di mister Oscar Brevi ci riprova, stavolta sul non facile campo del Fiorenzuola. I biancorossi, sempre più in crisi di risultati, hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona rossa della classifica. Sempre alle 17.30 la Fermana sarà di scena a Gubbio, contro una delle nobili del Girone B.

La Recanatese, in casa, attende la Carrarese, sesta in classifica a quota 33 punti. Un impegno difficile per i giallorossi, che hanno chiuso il 2022 con il successo nel derby contro la Vis Pesaro all’ultimo respiro, grazie ad un gol di Sbaffo.

A chiudere il turno sarà l’Ancona, che al Del Conero vuole conquistare punti contro il Pontedera, quarto in graduatoria con 36 punti e con ambizioni importanti.

Sugli altri campi: Cesena-Rimini, Imolese-Lucchese, Olbia-Aquila Montevarchi, Reggiana-Siena, San Donato Tavarnelle-Torres e Virtus Entella-Alessandria.