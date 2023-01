Calcio, Serie C: nel posticipo l’Ancona batte il Pontedera

Nel posticipo della 21º giornata del Girone B della Serie C l'Ancona batte il Pontedera: quattro su quattro per le marchigiane

Per concludere al meglio la 21° giornata del Girone B di Serie C di calcio mancava soltanto l’Ancona, impegnata nel posticipo del lunedì sera. Dopo le vittorie di Vis Pesaro, Fermana e Recanatese della domenica, vincono anche i biancorossi di mister Colavitto, 2-0 tra le mura di casa.

Ad aprire le danze è Petrella, che dopo un ottimo contropiede condotto centralmente da Prezioso, riceve l’assist di Moretti, insaccando (al 14′) a giro sul secondo palo di sinistra. L’Ancona va più volte vicina al raddoppio prima di trovarlo con Di Massimo dal dischetto (37′), bravo a concretizzare il penalty conquistato da Moretti. A fine primo tempo poi i biancorossi già dilagano, ancora con Di Massimo (43′), servito nuovamente da un ispiratissimo Moretti.

Il secondo tempo è ordinaria amministrazione, per un successo che spedisce l’Ancona a quota 35 punti in classifica, al sesto posto in solitaria. Un weekend da sogno per le quattro marchigiane, uscite tutte dal rettangolo verde con il bottino pieno.