Serie C, playout, Melchiorri decide il primo atto tra Recanatese e Vis Pesaro

ANCONA – La superlativa inzuccata del bomber Federico Melchiorri si trasforma in gol, fa esplodere il Tubaldi e vale mezza salvezza in chiave giallorossa. Il primo atto di playout tra Recanatese e Vis Pesaro si conclude, infatti, sul punteggio di 1-0 in favore dei leopardiani, la partita la decide proprio l’incornata del cigno di Treia, gesto da attaccante d’altra categoria sfornato dal centravanti in chiusura di primo tempo, in imperioso anticipo su Rossoni, della Vis Pesaro, grazie all’assist perfetto sfornato da destra da capitan Sbaffo. E’ proprio quel doppio gesto, che non a caso esce dal binomio Sbaffo-Melchiorri, che decide la partita in favore della truppa guidata da mister Filippo che adesso, però, dovrà affrontare con la medesima determinazione gara2 in programma domenica prossima 19 maggio allo stadio Benelli di Pesaro.

Quanto alla Vis Pesaro, sicuramente poteva fare di più, al Tubaldi: alla formazione di mister Stellone, che si aggrappa in più di una circostanza agli interventi del portiere Neri, non bastano le giocate di Di Paola e di Da Pozzo, perché davanti l’attacco biancorosso viene spesso e volentieri neutralizzato dalla retroguardia leopardiana, grintosa e attenta in ogni circostanza. Certo, al Benelli sarà un’altra partita, soprattutto la Vis Pesaro dormirà meglio, la notte precedente al match, visto che davanti all’albergo che ha ospitato la squadra a Recanati durante la notte tra sabato e domenica sono state fatte esplodere diverse bombe carta, proprio con lo scopo di impedire il sonno ai giocatori, anche se mister Stellone invita la squadra a non cercare alibi per la sconfitta.

L’1-0 è una vittoria di misura che garantirà alla Recanatese la salvezza solo in caso di risultato positivo anche al Benelli: in caso di successo della Vis Pesaro, infatti, qualunque sia il risultato del campo, sarà proprio la formazione pesarese a salvarsi e a condannare alla retrocessione la Recanatese. Il regolamento, infatti, recita che in caso di parità nella somma dei due incontri – può avvenire solo con una vittoria della Vis Pesaro per un gol di scarto, i gol realizzati in trasferta contano come quelli segnati in casa – è la formazione meglio classificata al termine della stagione regolare a salvarsi, senza supplementari né rigori. La Vis Pesaro, dunque, si salverà solo in caso di vittoria, con qualunque risultato. Diversamente, il pareggio al Benelli o la vittoria della Recanatese, assegnerebbero la salvezza proprio a quest’ultima.