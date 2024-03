Serie C, a picco le marchigiane. E al Del Conero arriva il derby Ancona-Fermana

ANCONA – Giornata terribile, la decima di ritorno, per le marchigiane, con tre sconfitte e un pareggio, quello di Fermo, che non serve a nulla. La Fermana impatta 2-2 la sfida salvezza con l’Olbia, penultima in classifica, dopo aver assaporato a lungo il gusto della vittoria e del sorpasso. Al Recchioni finisce 2-2 con i gol di Sorrentino e Ragatzu nel primo tempo, nella ripresa il vantaggio su rigore per la Fermana con Giovinco e in pieno recupero la staffilata da fuori di La Rosa che riporta gli isolani in parità. Squadra e società contestate nel dopo partita. Proprio come succede all’Ancona che perde 3-0 ad Arezzo, in cinque minuti i toscani mettono in discesa la partita con i gol di Gaddini e Guccione, i dorici non riescono a reagire, e nel recupero della ripresa arriva anche la terza rete granata con Sebastiani. Società nella bufera. E domani, martedì 5 marzo, al Del Conero c’è il derby Ancona-Fermana (ore 20.45).

La Vis Pesaro cade in casa contro il Pontedera 0-1, anche qui un gol in pieno recupero, quello di Espeche che condanna la squadra di Banchieri, unica marchigiana appena fuori dalla zona playout-retrocessione, alla sconfitta. Vis Pesaro domani a Pineto (ore 18.30). Ultima marchigiana sconfitta la Recanatese, che nei minuti finali a Perugia si arrende al gol di Seghetti per 1-0, la formazione di Filippi domani attende al Tubaldi il Pescara alle 20.45. La classifica mostra la grande sofferenza di tutte e quattro le marchigiane, Vis Pesaro sestultima a 2 lunghezze dai playout, Ancona di nuovo in zona playout per la vittoria della Spal che la scavalca in classifica e appaia la Vis Pesaro, Recanatese terzultima, Fermana ultima.

Serie C girone B, così in campo per l’11° turno di ritorno, domani, martedì 5 marzo: Pineto-Vis Pesaro (ore 18.30), Virtus Entella-Perugia (ore 18.30), Ancona-Fermana (ore 20.45), Carrarese-Cesena (ore 20.45), Gubbio-Arezzo (ore 20.45), Recanatese-Pescara (ore 20.45). Mercoledì 6 marzo: Olbia-Juventus Next Gen (ore 18.30), Spal-Torres (ore 18.30), Pontedera-Lucchese (ore 20.45), Rimini-Sestri (ore 20.45). Classifica: Cesena punti 74; Torres 62; Carrarese 53; Perugia 52; Gubbio 48; Pescara 44; Pontedera 42; Arezzo, Juventus Next Gen e Rimini 38; Pineto 37; Lucchese 35; Virtus Entella 34; Spal e Vis Pesaro 32; Ancona 30; Sestri 28; Recanatese 27; Olbia 22; Fermana 20. Prossimo turno, sabato 09 marzo: Perugia-Ancona (ore 16.15). Domenica 10 marzo: Lucchese-Olbia (ore 14.00), Spal-Rimini (ore 14.00), Torres-Virtus Entella (ore 14.00), Arezzo-Vis Pesaro (ore 18.30), Juventus Next Gen-Pontedera (ore 18.30), Pescara-Carrarese (ore 18.30), Fermana-Pineto (ore 20.45). Lunedì 11 marzo: Cesena-Gubbio (ore 20.45).