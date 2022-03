Calcio serie C, pesante ko per la Vis Pesaro: la Carrarese vince 4-1

Brutta battuta d’arresto per la squadra pesarese che contro una diretta concorrente per i playoff perde partita e posizione in classifica

Una domenica amarissima per la Vis Pesaro che esce con le ossa rotte dalla trasferta di Carrara. La formazione biancorossa infatti subisce una sonora sconfitta sul campo della Carrarese che passeggia sulla Vis per 4 reti a 1 e sorpassa la formazione pesarese in classifica.

Primo tempo a senso unico con i padroni di casa che vanno all’intervallo già sul risultato di 2-0 grazie ai gol di Figoli al 14° minuto e al raddoppio di Doumbia al 22°. I biancorossi chiudono la prima frazione in avanti e in avvio di ripresa riescono però ad accorciare le distanze con Acquadro che, tutto solo sugli sviluppi di un corner, al 4′ ha tutto il tempo di prendere la mira e di destro trovare l’angolino alla sinistra di Vettorel. La Carrarese però oggi è in grande giornata e al 23′ riesce a calare il tris con un’azione che parte dalla difesa grazie a Marino che prima anticipa l’attaccante avversario poi si fa tutto il campo palla al piede e serve infine Bramante che rientra sul mancino e disegna una traiettoria sulla quale Ferroni non può nulla. Poco dopo arriva anche il poker firmato da Battistella che di testa gira in porta un traversone di Berardocco.

Con questa sconfitta la Vis passa dall’ottavo al decimo posto restando a quota 41 punti. Carrarese che conquista addirittura tre posizioni e va ottava con 42 punti. A quattro partite dal termine corsa ai playoff sempre molto aperta.