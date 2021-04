Calcio Serie C, per il Fano trasferta a Salò

Partita delicata per i granata di scena contro la Feralpisalò quinta in classifica. Il mister Tacchinardi: «Andremo li a giocarcela»

La prima panchina di Alessio Tacchinardi alla guida dell’Alma Juventus Fano, in Serie C, si è conclusa con un pareggio per 1-1 nella delicata sfida contro la Vis Pesaro. La formazione granata si appresta ora alla trasferta di Salò contro la Feralpi, squadra importante del girone e attualmente quinta in campionato e in piena zona playoff.

«La Feralpisalò è una società importante e con persone che conosco – ha detto Tacchinardi -, ha un presidente ambizioso e che ogni anno crea squadre di grandi qualità. Dovremmo fare una grande partita domani. Purtroppo abbiamo alcune difficoltà per quanto riguarda gli assenti, e mi dispiace per Marino che ha avuto un infortunio serio e gli faccio i miei auguri».

«Siamo in difficoltà di classifica ma ho visto una squadra con un ottimo spirito – ha continuato il mister -. Non possiamo fare altro che lavorare e preparare al meglio le partite che andremo ad affrontare. Il campionato è ancora lungo, conosciamo la nostra classifica ma la stagione finirà all’ultimo secondo dell’ultima partita. Noi andiamo avanti con le nostre idee, tutti insieme e uniti. Sappiamo l’importanza della gara di domani e la forza dell’avversario ma tutte le partite partono da 0-0 e andremo li a giocarcela».