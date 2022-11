Calcio, Serie C: le partite delle marchigiane nella 16° giornata

Mercoledì 29 novembre tutte le squadre del Girone B di Serie C di calcio in campo per la 16° giornata. Ecco le partite in programma

Turno infrasettimanale in programma per il Girone B della Serie C di calcio, con l’appuntamento per la 16° giornata fissato per mercoledì 29 novembre 2022.

Le marchigiane scenderanno in campo in due orari diversi, con l’Ancona sul rettangolo verde alle 17.30 e Recanatese, Vis Pesaro e Fermana alle 21.

L’Ancona sarà impegnata sul campo della Carrarese, con le due squadre che sono quasi appaiate in classifica con 26 (Carrarese) e 25 punti (Ancona) rispettivamente al 6° e 7° posto: si prospetta una gara intensa e divertente.

Alle 21 Recanatese-Reggiana, con i giallorossi attesi da una gara molto impegnativa davanti ad una delle favorite per la vittoria del Girone. Stesso orario per Siena-Fermana e Vis Pesaro-Gubbio, con le due marchigiane attese anche loro da gara sulla carta difficile, contro compagini da piani alti della graduatoria che vanno a caccia di punti importanti per i play-off.

Sugli altri campi: Alessandria-Olbia, Pontedera-Virtus Entella, Torres-Fiorenzuola, Lucchese-Cesena, Rimini-Imolese e San Donato Tavarnelle-Aquila Montevarchi.