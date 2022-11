Calcio, Serie C: le parole dei protagonisti del weekend

Sabato grigio per le marchigiane di Serie C di calcio: soltanto l'Ancona strappa un punto, Recanatese, Fermana e Vis Pesaro sconfitte

E’ stato un sabato grigio per le squadre marchigiane della Serie C di calcio, con tre sconfitte ed un solo pareggio nelle quattro gare in programma. Alle 14.30 sono arrivati tre k.o. su altrettante gare: Carrarese-Fermana 2-0, Recanatese-Fiorenzuola 0-1 e Vis Pesaro-Siena 0-2. L’unico punto del weekend è arrivato alle 17.30, con l’Ancona che ha pareggiato 1-1 sul campo del San Donato Tavarnelle, in una gara più fisica che tecnica.

A far rumore però, purtroppo in negativo, è la Vis Pesaro, che per la quinta gara consecutiva non riesce a trovare la gioia del gol e perde nettamente anche contro il Siena (0-2). Un momento delicato che ha commentato mister Sassarini: «Il Siena me lo aspettavo così, dovevamo giocarci la gara sul piano dell’intensità. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo ribattendo e giocando alla pari. Poche situazioni da gol e poi la sterzata di Paloschi, un giocatore di Serie A che ha svoltato la partita, l’ha cambiata totalmente. Loro sono una squadra forte».

Il mister Gianluca Colavitto

Non è pienamente soddisfatto nemmeno il mister dell’Ancona, Colavitto: «Non è un punto guadagnato e non sono due punti persi, ci prendiamo semplicemente questo punto e andiamo avanti dando continuità di risultati. Immaginavo non sarebbe stato semplice, nonostante la situazione di classifica del San Donato Tavarnelle. Non puoi essere sempre martellante e facciamo i complimenti agli avversari, perché in campo ci sono anche loro. Ci teniamo il punto e nonostante chi sia sceso in campo oggi abbia dimostrato buone cose, speriamo di recuperare anche qualche assenza».