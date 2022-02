Calcio serie C, buon pari per la Vis Pesaro. 1-1 a Pontedera

Pareggio esterno in terra toscana per la formazione di Marco Banchini. Punteggio che rispecchia complessivamente la partita. Pesaresi a quota 31 punti in classifica

La Vis Pesaro prosegue il suo giro di trasferte in Toscana portando a due la striscia di risultati utili consecutivi. Dopo la bella vittoria di domenica pomeriggio sul campo della Pistoiese infatti è arrivato pochi istanti fa il pareggio per 1 a 1 sul campo del Pontedera.

Una sfida che per la Vis era cominciata come meglio non poteva. Al quarto minuto infatti formazione pesarese subito avanti. Bravissimo Cannavò ad accentrarsi e piazzare dal limite dell’area avversario un tiro a giro meraviglioso con la palla che entra in rete a fil di secondo palo. La partita prosegue con equilibrio e con un possesso palla maggiore da parte dei padroni di casa che però chiudono il primo tempo sotto di un gol.

Nel secondo tempo arriva il pareggio del Pontedera. Al 71esimo minuto è il capocannoniere dell’attuale girone b Magnaghi a ristabilire l’equilibrio e a far dividere la posta in palio alle due compagini. Un pari che rispecchia complessivamente la partita e per i pesaresi comunque un buon punto arrivato fuori casa con la seconda trasferta in soli 4 giorni. Da segnalare inoltre un’altra buona prestazione del portiere vissino Campani alla sua seconda partita da titolare al posto dell’indisponibile Farroni.

Con il punto conquistato la Vis sale a quota 31 punti in classifica sempre al settimo posto ma in attesa della partita del Gubbio impegnato questa sera a Fermo.

I biancorossi torneranno in campo domenica pomeriggio alle 14:30 in casa quando a Pesaro arriverà la Viterbese.