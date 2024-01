ANCONA – Il campionato di serie C riapre i battenti con il girone di ritorno, e nell’attesa di vedere all’opera oggi, domenica 7 gennaio, Recanatese e Ancona, ieri, 6 gennaio, Vis Pesaro e Fermana hanno pareggiato entrambe. La Vis Pesaro esce con un onorevole 1-1 dal confronto con la Spal, ma è un pareggio che lascia molto amaro in bocca alla squadra di Banchieri, in vantaggio dopo pochi minuti con il gol di Karlsson e poi brava ad arginare il ritorno della formazione ferrarese per quasi tutta la partita. Peccato nel recupero l’autogol firmato da Peixoto su angolo di Maistro che beffa Neri e fa tornare pesantemente sulla terra una Vis Pesaro che comincia bene ma non benissimo questo 2024, cedendo un punto in casa a una diretta concorrente per la salvezza diretta. Buon punto senza reti per la Fermana che al Recchioni viene fermata sullo 0-0 dalla Carrarese. Prova positiva per la squadra di Protti che di fronte alla terza forza del campionato non manca di energie né di coraggio, andando a centrare il quinto risultato utile consecutivo e andando più volte vicino al gol. Un punto che significa fiducia per i canarini che sabato prossimo affronteranno la trasferta di Pontedera.

Oggi in campo Recanatese e Ancona: la Recanatese affronta la trasferta in Sardegna contro la Torres, seconda forza del campionato e gara estremamente difficile per cominciare il 2024: la formazione di Pagliari si presenta all’appuntamento alle prese con diverse assenze tra ammalati e infortunati, ma con il terzino Pelamatti, nuovo innesto di gennaio proveniente proprio dalla Torres. Un banco di prova estremamente delicato per i leopardiani che prima di Natale, nell’ultima di andata, hanno perso in casa contro l’Entella. Virtus Entella che sarà l’avversario dell’Ancona al Del Conero, prima sfida dell’anno anche per la squadra di Colavitto che si presenta all’appuntamento con quattro nuovi innesti – Mondonico, Prezioso, Moretti e Giampaolo – e con l’uscita di Dutu, ma anche con altri giocatori non convocati e pronti a lasciare la squadra. Formazione rinnovata che viene da un momento difficile, un punto nelle ultime quattro partite, e decisa a invertire la rotta per cominciare il 2024 nel migliore dei modi, proprio contro i liguri.

In campo ieri e oggi: Arezzo-Rimini 1-0, Fermana-Carrarese 0-0, Vis Pesaro-Spal 1-1. Oggi, domenica 7 gennaio: Juventus Next Gen-Pescara (ore 14.00), Torres-Recanatese (ore 14.00), Ancona-Virtus Entella (ore 16.15), Cesena-Olbia (ore 16.15), Perugia-Lucchese (ore 16.15), Pineto-Gubbio (ore 16.15), Sestri-Pontedera (ore 18.30). Classifica: Cesena punti 46; Torres 44; Carrarese 35; Pescara 32; Perugia 30; Pontedera 29; Pineto 27; Arezzo 26; Lucchese, Virtus Entella e Gubbio 24; Recanatese e Rimini 23; Ancona 21; Spal e Vis Pesaro 20; Juventus Next Gen 19; Sestri 18; Olbia 17; Fermana 14. Prossimo turno, sabato 13 gennaio: Pontedera-Fermana (ore 16.15). Domenica 14 gennaio: Recanatese-Juventus Next Gen (ore 14.00), Virtus Entella-Pineto (ore 14.00), Olbia-Vis Pesaro (ore 16.15), Rimini-Torres (ore 16.15), Gubbio-Ancona (ore 18.30), Carrarese-Arezzo (ore 20.45), Lucchese-Sestri (ore 20.45), Spal-Cesena (ore 20.45). Lunedì 15 gennaio: Pescara-Perugia (ore 20.30).