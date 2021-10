Calcio, pari tra Vis Pesaro e Cesena

Un gol per tempo al Benelli. Bianconeri in vantaggio con Bortolussi. La Vis risponde con il rigore di De Respinis

Termina in parità l’anticipo del sabato pomeriggio tra Vis Pesaro e Cesena. In uno stadio Benelli pieno di tifosi a fare da cornice ad un bel pomeriggio di sport dopo l’aumento della capienza al 75% per ciò che concerne gli stadi, la sfida tra la formazione marchigiana e quella romagnola termina 1-1.

Dopo un bel primo tempo a chiudere avanti all’intervallo è stata la formazione ospite. Cesena infatti in vantaggio alla mezz’ora della prima frazione di gioco. Cross dal laterale di Ilari in area vissina e Bortolussi con un’incornata impeccabile indirizza la sfera precisa sul secondo palo dove per Farroni non c’è davvero nulla da fare. Vis a riposo sotto nel punteggio ma dopo degli ottimi 45 minuti che danno fiducia alla squadra di Banchini nella ripresa.

Il pareggio biancorosso arriva però solamente al 77° grazie al calcio di rigore trasformato da De Respinis dopo che il capitano Gavazzi è stato bravo nel procurarselo subendo fallo in area. Nel finale di gara il Cesena ha l’occasione per riportarsi in vantaggio ma Ardizzone non trova la porta pesarese.

Vis Pesaro momentaneamente al nono posto in classifica con 13 punti. Cesena sempre 2° in classifica con 18 punti.