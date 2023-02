Calcio serie C, pari per la Vis Pesaro: 2-2 ad Alessandria

Padroni di casa due volte in vantaggio e sempre raggiunti dalla formazione pesarese che nonostante l'uomo in più rischia di capitolare

Non arriva la vittoria per la Vis Pesaro che in casa dell’Alessandria pareggia 2 a 2 nel finale di partita nonostante una gara giocata per oltre 50 minuti con la superiorità numerica per la formazione pesarese che però solo a pochi minuti dal termine trova il gol che la salva da una sconfitta pericolosa.

Dopo un primo tempo ad alto ritmo si va alla pausa sul risultato di 1-1 e con i padroni di casa in inferiorità numerica. Alessandria in vantaggio al 19° del primo tempo con la rete di Sylla dopo un colpo di testa vincente del senegalese lasciato completamente solo da tutta la difesa pesarese. Pareggio biancorosso al 31° con Zoia. Bell’azione sul laterale con triangolazione rapida che termina con il cross perfetto da fondo campo di Fedato e incornata vincente di Zoia che gonfia la rete. Alessandria che al 41° resta in dieci per l’espulsione di Renault dopo un brutto intervento che gli costa il secondo cartellino giallo.

Nonostante l’uomo in meno è ancora una volta la formazione di casa a trovare il vantaggio. Al 59° 2-1 che arriva da una punizione laterale per i padroni di casa con la palla che finisce in piena area vissina e Baldi che colpisce di testa. La Vis ci prova per non uscire da Alessandria con una sconfitta che risulterebbe davvero pesante. Rete del 2 a 2 che arriva all’86° con Sanogo. Calcio d’angolo per i pesaresi, portiere che esce a vuoto e il giovanissimo attaccante vissino è lì pronto ad approfittarne gonfiando la rete avversaria.

Vis che resta così a +4 dai piemontesi che restano in zona playout. Pesaresi sempre sul filo del rasoio e ancora nella zona che scotta della classifica.