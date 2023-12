Calcio serie C, pari stretti per Recanatese, Fermana e Vis Pesaro

ANCONA – Tre pareggi per Recanatese, Vis Pesaro e Fermana e una sconfitta per l’Ancona: questo il magro bottino delle marchigiane del girone B di serie C nella sedicesima giornata di andata. Un turno favorevole soprattutto al Cesena capolista che prende il largo approfittando del pareggio della Torres a Fermo. La Fermana, infatti, blocca sul pari (1-1) i sardi grazie a una buona partita in cui, alla fine, forse il pari sta stretto proprio ai canarini di Protti. Il vantaggio lo firma Misuraca, nella ripresa il pari della Torres con Ruocco. Segnali di ripresa per i gialloblù da sfruttare in vista della trasferta di domenica prossima a Lucca. La Recanatese strappa un ottimo pari (1-1) nella tana della Carrarese: segna Schiavi su rigore, pareggia Carpani nel finale di primo tempo con un gran sinistro, per la squadra di Pagliari un ottimo punto in casa di una delle squadre più temibili di questo campionato, tra l’altro con una squadra in emergenza e contro un avversario che in casa, nelle sette precedenti partite, aveva subito un solo gol. Un punto importante in vista della prossima sfida contro la capolista Cesena.

Pari per 1-1 anche per la Vis Pesaro che pareggia con il Rimini: biancorossi in vantaggio con Nina in apertura di partita, nel secondo tempo arriva il pari dei romagnoli con Morra, ma la squadra di Banchieri meriterebbe certamente di più, viste le occasioni da gol e le conclusioni verso la porta avversaria. Invece nella ripresa il gol di Morra, in sospetto fuorigioco, arriva come una doccia gelata sulla Vis che cominciava ad assaporare il gusto della vittoria. Prima sconfitta in casa (0-1) dell’Ancona da quando è tornato in panchina Colavitto, ne approfitta uno scatenato Pontedera che non fa molto di più del gol realizzato da Nicastro nel primo tempo, unico sbandamento difensivo dei dorici, ma è quanto basta per conquistare i tre punti, confermare l’ottimo momento e agganciare la Recanatese a quota 23.

Classifica: Cesena punti 39; Torres 37; Perugia 29; Carrarese 28; Pineto 25; Pescara 24; Pontedera e Recanatese 23; Gubbio 21; Ancona 20; Arezzo e Rimini 19; Luchese e Virtus Entella 17; Olbia e Vis Pesaro 16; Spal e Juventus Next Gen 14; Sestri 13; Fermana 8. Prossimo turno, sabato 09 dicembre: Juventus Next Gen-Pineto (ore 16.15), Pescara-Olbia (ore 16.15), Pontedera-Gubbio (ore 16.15), Spal-Virtus Entella (ore 18.30), Recanatese-Cesena (ore 20.45). Domenica 10 dicembre: Lucchese-Fermana (ore 14.00), Rimini-Carrarese (ore 14.00), Sestri-Ancona (ore 14.00), Torres-Arezzo (ore 14.00), Perugia-Vis Pesaro (ore 16.15).