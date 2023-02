Calcio: nel weekend di Serie C pari Recanatese e Vis Pesaro. Sconfitte per Fermana e Ancona

I risultati della 29^ giornata del Girone B della Serie C: due pareggi e due sconfitte per le marchigiane

Non è stato di certo un weekend entusiasmante per le marchigiane quello della 29° giornata del Girone B di Serie C di calcio. Soltanto due punti in quattro partite: la Recanatese e la Vis Pesaro pareggiano, deludono Fermana e Ancona.

La Recanatese nell’anticipo del sabato riesce a strappare un punto a Siena, dimostrandosi davvero d’acciaio: Meli apre per i locali al 17’st, poi è Carpani a rimettere in equilibrio la sfida con il definitivo 1-1 al 32′ del secondo tempo. Un ottimo punto per i giallorossi, che stupiscono su un campo non facile.

La Vis Pesaro lotta contro l’Alessandria (in trasferta) nel match salvezza e alla fine muova la classifica con un rocambolesco 2-2: Sylla porta in vantaggio l’Alessandria, Zoia pareggia per i biancorossi, Baldi riporta in vantaggio i padroni di casa e a 3′ dal termine Sanogo impatta sul 2-2.

Male invece Ancona e Fermana, con la prima addirittura sconfitta 3-0 in casa dalla Virtus Entella e la Fermana sconfitta (sempre in casa) di misura dal Rimini 2-1, reti di Fischnaller al 9′ st ad illudere i gialloblu e poi rimonta firmata da Biondi e Mancagli al 35′ e al 36′ st.