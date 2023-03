Calcio, Serie C: pari Fermana, sconfitte per le altre tre marchigiane

I risultati del turno infrasettimanale del girone B della serie C di calcio, valido per la 32ª giornata

Nella 32ª giornata del girone B della serie C di calcio (turno infrasettimanale di martedì 14 marzo), per le squadre marchigiane arriva un solo risultato utile su quattro gare, grazie al pareggio della Fermana ad Alessandria.

Un martedì no sicuramente per l’Ancona, che passa in vantaggio con Spagnoli sul campo dell’Imolese prima di essere raggiunta nella seconda frazione e addirittura battuta negli ultimi secondi di gara da un gol di Tulli a tempo praticamente scaduto.

La Fermana come detto pareggia ad Alessandria 1-1, con Busatto che risponde ai padroni di casa, a segno al 20′ del primo tempo con Martignago.

Alle 21, cadono tra le mura di casa Recanatese e Vis Pesaro, la prima 2-0, la seconda 1-0: giallorossi sconfitti dal Gubbio con i gol di Di Stefano al 1′ di gara e Vazquez all’84’, biancorossi invece stesi dalla rete di Perez, a segno per l’Aquila Montevarchi a metà della prima frazione.