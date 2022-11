Serie C: pareggio tra Vis Pesaro e Fermana, perde la Recanatese

Nelle sfide delle 17.30 gli occhi erano sul derby marchigiano tra Vis Pesaro e Fermana, 1-1. La Recanatese perde in casa contro il Rimini 1-0

Dopo la vittoria dell’Ancona a Cesena 1-0 nei match delle 14.30, arriva un pareggio 1-1 nel derby marchigiano tra Vis Pesaro e Fermana. La Recanatese invece tra le mura di casa non riesce a fermare il Rimini, che torna a vincere e tocca quota 22 punti in classifica entrando in zona play-off.

Vis Pesaro e Fermana invece non vanno oltre l’1-1, con i padroni di casa che tornano a segnare un gol dopo sei gare e lo fanno con Fedato al 54′. Sembra che la Vis possa tornare a festeggiare, invece ci pensa Bunino a rovinare la festa con un gol al 90′ che impatta la gara. Pareggio che non serve essenzialmente a nessuna delle due compagini, con i biancorossi che rimangono a pochi punti dai play-out e la Fermana che è ad appena due punti (11) dalla retrocessione diretta, l’ultimo posto (9) occupato dal San Donato Tavarnelle.

La Recanatese, che arrivava da tre vittorie nelle ultime quattro gare invece, non riesce a conquistare punti in casa contro il Rimini. È un gol di Delcarro al 19′ a decidere la gara, che segnala anche l’espulsione ospite di Santini a pochi minuti dal triplice fischio finale. Recanatese che rimane ferma a quota 14 punti in classifica, a +2 dall’Aquila Montevarchi che vuol dire play-out.

Sugli altri campi: Imolese-Montevarchi 0-2, Lucchese-Gubbio 0-2, San Donato Tavarnelle-Virtus Entella 1-1.