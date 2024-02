Calcio serie C, oggi derby Recanatese-Vis, l’Ancona ospita il Rimini

ANCONA – Undici giornate al termine della stagione regolare, nono turno di ritorno del campionato con quattro squadre in campo già ieri sera e con le marchigiane che giocano tre oggi, sabato 24 febbraio, cioè Ancona e Recanatese-Vis Pesaro, e la Fermana domani. Scende in campo per prima l’Ancona, oggi pomeriggio alle 16.15 allo stadio Del Conero contro il Rimini degli ex Tofanari e Delcarro, decimo in classifica. Per la squadra di Colavitto indispensabile cercare punti che portino nel più breve tempo possibile alla salvezza diretta. Due giorni fa l’Ancona ha presentato il nuovo giocatore, il difensore Nicola Pasini, dal mercato degli svincolati ed ex Vicenza, che siederà in panchina. Poi alle 18.30 al Tubaldi di Recanati va in scena il derby tra Recanatese e Vis Pesaro, due squadre che per diversi motivi cercano punti. La formazione di Banchieri viene da tre risultati utili consecutivi e, soprattutto, dal sonoro 4-0 rifilato al Pescara in crisi, i biancorossi volano sulle ali dell’entusiasmo e su quelle cercano un risultato utile anche a Recanati. Dall’altra parte una squadra in grave difficoltà come testimoniano le sei sconfitte consecutive, una Recanatese alla disperata ricerca di se stessa e di quei valori dimostrati per mesi in passato, ma soprattutto alla disperata ricerca di punti salvezza che possano cominciare a rimediare una classifica sempre più compromessa.

Domani, domenica 25 febbraio, in campo la Fermana a Chiavari contro la Virtus Entella alle ore 14: appuntamento estremamente difficile per i canarini che però vengono da un pari contro la Spal che ha ridato speranza e fiducia al gruppo, determinato nel lasciare l’ultimo posto in classifica ma sempre attardato di 4 lunghezze sull’Olbia.

Serie C, girone B, nono turno di ritorno del campionato, in campo ieri, venerdì 23 febbraio: Pontedera-Torres (ore 20.45), Spal-Arezzo (ore 20-45). Oggi, sabato 24 febbraio: Ancona-Rimini (ore 16.15), Pescara-Lucchese (ore 16.15), Recanatese-Vis Pesaro (ore 18.30). Domani, domenica 25 febbraio: Olbia-Gubbio (ore 14.00), Virtus Entella-Fermana (ore 14.00), Cesena-Pineto (ore 15.00), Perugia-Juventus Next Gen (ore 16.15), Carrarese-Sestri (ore 20.45). Classifica: Cesena punti 65; Torres 53; Carrarese 48; Perugia 46; Gubbio 43; Pescara 41; Pontedera 39; Juventus Next Gen 36; Pineto 33; Virtus Entella e Rimini 32; Arezzo e Lucchese 31; Ancona e Vis Pesaro 29; Sestri 28; Spal 27; Recanatese 24; Olbia 21; Fermana 17.