Calcio serie C, è notte fonda per la Vis Pesaro. La Recanatese passa 1-0 al Benelli

Peggio di così non può andare per la Vis Pesaro che, nonostante il cambio di allenatore, cade per la terza volta consecutiva anche sotto la guida di Oscar Brevi. La Recanatese passa 1-0 al Benelli di Pesaro grazie a una rete di Sbaffo e festeggia il Natale con 3 punti importanti. Non può assolutamente festeggiare la Vis che rischia di passare le feste da ultima della classe (Vis attualmente penultima con 16 punti ma Olbia ancora in campo e a quota 15) e che anche se così non fosse la squadra biancorossa ha intrapreso un trend negativo ormai da mesi che preoccupa e non poco i tifosi pesaresi.

Il gol beffa per la Vis arriva poi a partita terminata praticamente. Nonostante un buon primo tempo dei biancorossi la squadra si è spenta e al 92′ è arrivato l’affondo di Sbaffo, dopo un secondo tempo privo di pericoli da ambo i lati, che ha però dato alla Recanatese tre punti che portano la formazione giallorossa fuori dalla zona playout.

Vis che non vince da più di due mesi. L’ultima vittoria pesarese risale infatti ufficialmente al 9 ottobre contro il San Donato. Da li in poi il buio totale. Prima con Sassarini, esonerato ormai tre settimane fa, e ora con Brevi dove la musica però non è cambiata. Una squadra che fatica a creare ma che fatica ancora di più a segnare. I biancorossi sono il peggior attacco del campionato con sole 9 reti segnate in 20 partite. Numeri che sottolineano ancora di più le difficoltà di questa squadra che nel nuovo anno (si ricomincia l’8 gennaio) dovrà assolutamente cambiare marcia.