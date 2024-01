Calcio, nono risultato utile per la Vis Pesaro, cade l’Ancona

ANCONA – La quarta giornata di ritorno, che s’è aperta venerdì scorso con la vittoria della Fermana nel derby con la Recanatese per 3-1, s’è conclusa con le partite di sabato e domenica che per le altre marchigiane hanno portato un solo punto alla Vis Pesaro. La squadra di Banchieri, infatti, ha colto un pareggio prezioso per 1-1 a Chiavari sul campo della Virtus Entella, centrando il nono risultato utile consecutivo e agganciando l’Ancona in classifica. Alla rete di Tomaselli nel primo tempo ha risposto nel finale di partita quella di Karlsson per la Vis Pesaro che ribatte in gol il precedente tiro di Nicastro respinto da De Lucia. Una Vis che è stata in grado di mettere in difficoltà l’Entella in diverse occasioni, come dimostrano le numerose parate di De Lucia sulle conclusioni di Di Paola e compagni, un pareggio, questo, il settimo nelle ultime nove partite che compongono la striscia positiva, che dà continuità al cammino dei pesaresi.

Quella continuità che, invece, non trova l’Ancona, battuta nella nebbia dalla capolista Cesena al Del Conero per 0-2, risultato forse eccessivo per quanto dimostrato dalla squadra di Colavitto nell’arco dei 90’. Dopo un buon primo tempo, infatti, l’Ancona ha subito il gol di Kargbo in apertura di ripresa, poi è rimasta in dieci per l’espulsione di Prezioso. In pieno recupero il raddoppio firmato da Francesconi. Si torna in campo già venerdì prossimo, con l’anticipo che riguarda proprio la Vis Pesaro, al Benelli contro il Gubbio.

Classifica: Cesena punti 56; Torres 50; Perugia 42; Carrarese 39; Pescara 38; Gubbio 37; Pontedera 35; Virtus Entella 30; Pineto e Arezzo 29; Rimini 28; Lucchese e Juventus Next Gen 27; Vis Pesaro e Ancona 25; Recanatese 24; Sestri 22; Spal 21; Olbia 20; Fermana 17. Prossimo turno, venerdì 02 febbraio: Vis Pesaro-Gubbio (ore 20.45). Sabato 03 febbraio: Juventus Next Gen-Ancona (ore 16.15), Perugia-Rimini (ore 18.30), Cesena-Fermana (ore 20.45), Pescara-Pineto (ore 20.45). Domenica 04 febbraio: Torres-Sestri (ore 14.00), Carrarese-Olbia (ore 16.15), Arezzo-Virtus Entella (ore 18.30), Lucchese-Spal (ore 18.30), Recanatese-Pontedera (ore 18.30).