Calcio, Serie C: nel sabato sconfitte per Ancona, Vis Pesaro e Fermana

Nel sabato della 18^ giornata del Girone B della Serie C di calcio, non c’è scampo per nessuna delle tre marchigiane impegnate.

L’Ancona perde a Rimini 2-1 (Simonetti apre al 25’ del secondo tempo per i biancorossi, rimontati da Delcarro e Tanasa al 27’ e 30’ st) un match importante ai fini playoff, mentre la Vis Pesaro, in campo alle 14.30, cade in casa per mano del Cesena (apre Fedato al 22’ ma la Vis viene rimontata da Corazza e Shpendi) con lo stesso punteggio (2-1).

Anche la Fermana, a Pontedera, viene sconfitta e con il medesimo punteggio, 2-1. Doppietta di Nicastro per i locali, intervallata dal gol di Spedalieri per i gialloblu.

Oggi, alle 17.30, il posticipo del Girone B, che vede impegnata la Recanatese davanti alla Virtus Entella, per un match dall’alto tasso di difficoltà.