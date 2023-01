Calcio, serie C: mister Colavitto soddisfatto della sua Ancona

Tre punti preziosi ed importanti per l’Ancona, che è andata a vincere a Fiorenzuola con una rete di Moretti a fine prima frazione e con l’atteggiamento da grande squadra.

Lo ha confermato mister Colavitto in conferenza stampa nel post partita: «Non posso non elogiare questi ragazzi – ha detto-, la partita è stata approcciata come volevo io. La prestazione è stata importante, il gol di Moretti spettacolare. Ho visto giocate di qualità sulla catena di destra. Sì, mi sono veramente piaciuti. I ragazzi hanno saputo capire i momenti, venivamo a giocare contro una compagine reduce da tre sconfitte consecutive. Siamo riusciti ad imporci su un campo pesante, insomma non era facile affatto. Ma non abbiamo superato una prova di maturità, i ragazzi si sono sempre applicati, certo è che su un terreno diverso il match sarebbe stato più bello».

La classifica inizia a farsi interessante per l’Ancona, ora i ragazzi di mister Colavitto sono al quinto posto in classifica con 38 punti: «Giochiamo per dare il massimo e sognare, è così dalla prima giornata di campionato e non ho cambiato idea. L’Ancona la vedo dall’inizio e ha sempre sfoderato ottime partite. È mancata la continuità di vittorie, pagati a caro prezzo gli errori».