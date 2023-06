Calcio serie C, adesso è ufficiale: Marco Donadel resta alla guida dell’Ancona

ANCONA – Marco Donadel è ufficialmente l’allenatore dell’Ancona anche per la prossima stagione. La società biancorossa lo ha comunicato nel pomeriggio odierno, dopo che le parti si sono incontrate in mattinata. La firma del tecnico veneto, che ha guidato la squadra nelle ultime sei partite della stagione di cui quattro nella fase playoff, era già piuttosto scontata, visto che le parti avevano trovato l’accordo praticamente su tutto nei giorni scorsi. Oggi pomeriggio la nota ufficiale della società dorica che sancisce l’accordo: «L’Ancona comunica, con soddisfazione, il rinnovo di contratto con l’allenatore Marco Donadel fino al 30 giugno 2024». Il tecnico di Conegliano Veneto, che è già al lavoro insieme al direttore sportivo Francesco Micciola per comporre la squadra del prossimo anno, avrà dunque un contratto annuale. Soddisfatto della firma il diesse dorico: «Era giusto dare una continuità a quanto impostato dal mister nella parte conclusiva della stagione – ha detto Micciola –. Donadel è un allenatore giovane, con ottime idee calcistiche e grande entusiasmo. Sono molto contento di poter contare su di lui e gli daremo tutto il supporto possibile, preparandoci da subito per affrontare al meglio la nuova stagione».

Conciso Marco Donadel: «Sono molto contento di continuare il percorso iniziato lo scorso mese di aprile – ha commentato il tecnico veneto –. Ringrazio il direttore sportivo Micciola e tutto il club per la fiducia che è stata riposta in me». «La società – ha concluso l’Ancona – formula al mister i migliori auguri di buon lavoro». Prossime tappe nella costruzione della squadra che verrà, dopo l’addio di Melchiorri approdato a Recanati, la conferma dei giocatori cardine e l’individuazione di elementi che possano contribuire a far crescere la competitività della squadra di Donadel: due nomi su tutti vengono accostati all’Ancona in questi giorni, e sono quelli del giovane attaccante camerunense Jonathan Italeng, di proprietà dell’Atalanta e lo scorso anno all’Aquila Montevarchi, e dell’attaccante e trequartista del Rimini Claudio Santini.