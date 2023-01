Calcio: nella domenica di Serie C tre su tre per le marchigiane

I risultati della domenica della 21º giornata del Girone B della Serie C: tre su tre per le marchigiane

Sono tre vere e proprie imprese quelle compiute dalle marchigiane nella 21° giornata del Girone B di Serie C di calcio: la Vis Pesaro espugna nettamente il campo del Fiorenzuola 0-3 e torna a vincere dopo mesi difficili, la Fermana batte il Gubbio in trasferta 1-3 e la Recanatese batte la Carrarese in casa 4-2. E’ festa grande attendendo l’Ancona stasera 9 gennaio alle 20.30.

Tredici giornate dopo, la Vis Pesaro di mister Brevi torna a vincere e lo fa in grandissimo stile, a Fiorenzuola con un netto 0-3. Fedato apre le danze sul finire del primo tempo (43′), Di Paola rincara la dose ad inizio seconda frazione (7′) e Pucciarelli la chiude appena sei minuti dopo, per lo 0-3 finale. Un successo che permette ai biancorossi di respirare e tornare in linea di galleggiamento salvezza a quota 19 punti.

La Fermana va a vincere sul campo di una nobile del Girone B, il Gubbio. Romeo porta avanti i gialloblu al 25′, raggiunti da Bulevardi al 33′. Nel secondo tempo la Fermana confeziona la vittoria, prima con il solito Misuraca al 5′ e poi con Maggio al 25′, per un bottino pieno che spinge i ragazzi di Protti al 12° posto in classifica a quota 26 punti, con i playoff che non sono più un lontano miraggio.

Altro giro, altro regalo, perché la Recanatese fa tripletta per le marchigiane con il 4-2 sulla Carrarese in casa. Capitan Sbaffo apre le danze al 13′ e chiude la prima frazione sull’1-0 Recanatese, poi nel secondo tempo succede davvero di tutto: Energe pareggia per la Carrarese al 4′, poi Carpani insacca due volte in otto minuti e porta i padroni di casa sul 3-1 (12′ e 20′). Guadagni la chiude a dieci minuti dal termine e Cerretelli sigla il definitivo 4-2. E’ festa grande per la Recanatese che coglie tre punti vitali che la spediscono a quota 22 in classifica, +3 dai play-out.

Sugli altri campi: Cesena-Rimini 1-0, Olbia-Aquila Montevarchi 2-1, San Donato Tavarnelle-Torres 1-3, Virtus Entella-Alessandria 4-2, Imolese-Lucchese 0-2, Reggina-Siena 4-0.