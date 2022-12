Calcio, Serie C: il weekend dei 2-1, marchigiane tutte al tappeto

E’ stato un weekend grigio quello della 18° giornata del Girone B della Serie C, con tutte le quattro marchigiane sconfitte con lo stesso punteggio, 2-1.

Le prime ad uscire senza punti dal campo, sabato 10, sono state Vis Pesaro, Ancona e Fermana, rispettivamente contro Cesena, Rimini e Pontedera. Domenica la Recanatese non riesce ad invertire il trend e viene sconfitta anche lei 2-1 dalla Virtus Entella in casa.

In questi giorni poi la DG dell’Ancona Roberta Nocelli, intervistata da Radio Tua, ha lanciato una frecciatina ad ipotetici giocatori scontenti di vestire il biancorosso ed ha commentato il match contro il Rimini, perso appunto sabato 10: «Dispiace perché, primo tempo a parte, nella ripresa abbiamo creato diverse occasioni da gol, tra cui il rigore e la rete di Simonetti. Abbiamo vanificato il lavoro fatto fino a quel momento ed è stato un vero peccato. La squadra è stata brava a reagire al rigore sbagliato, ma poi su due calci piazzati abbiamo subito due gol. Capisco anche il malumore dei tifosi, tutti siamo dispiaciuti, dai dirigenti ai ragazzi. Si parla anche di mancanza di stimoli da parte di qualche nostro giocatore e se fosse vero, è meglio che cambino squadra, non credo che i ragazzi scendano in campo per passeggiare».

Sabato 17 (ore 17.30) poi, l’Ancona è atteso dal derby marchigiano contro la Recanatese, match che la DG Nocelli preannuncia emozionante: «Sarà una bella partita per entrambe le squadre, si parla di un derby e la Recanatese arriverà al Del Conero da neopromossa. E’ una squadra intensa che ultimamente si sta togliendo diverse soddisfazioni».