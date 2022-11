Calcio, Serie C: gli impegni delle marchigiane per la 15° giornata

Sabato 26 novembre tutte le squadre del Girone B di Serie C di calcio in campo per la 15° giornata

Torna in campo il Girone B della Serie C di calcio, con l’appuntamento per la 15° giornata fissato per sabato 26 novembre 2022.

L’Ancona di mister Colavitto, che arriva dal successo di Cesena, alle 14.30 ospita la Torres. Alla stessa ora la Recanatese è attesa dalla difficile trasferta in casa dell’Aquila Montevarchi, mentre alle 17.30 Fermana-Lucchese e Virtus Entella-Vis Pesaro.

Se il compito dell’Ancona appare il più agevole (ma da non sottovalutare) dinanzi alla Torres, sarà un turno difficile per le altre marchigiane, soprattutto per la Recanatese, che si gioca un importante scontro diretto ai fini salvezza contro l’Aquila Montevarchi in trasferta. I padroni di casa hanno due punti in meno dei giallorossi in classifica e occupano il primo posto utile per i play-out, zona che la Recanatese deve evitare raccogliendo un risultato utile che sarebbe fondamentale.

La Fermana, al terzultimo posto a quota 11 punti, deve fermare una Lucchese che arriva dal passo falso contro il Gubbio in casa (0-2) e la Vis Pesaro, che nell’ultimo turno ha ritrovato un gol che mancava da sei partite, avrà davanti l’ostica Virtus Entella, una delle squadre più attrezzate del Girone B e attualmente al secondo posto in classifica insieme al Gubbio, a -1 dalla Reggiana capolista.

Sugli altri campi: Fiorenzuola-Alessandria, Olbia-Cesena, Gubbio-San Donato Tavarnelle, Imolese-Pontedera, Reggiana-Rimini e Siena-Carrarese.