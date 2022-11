Calcio, Serie C: gli impegni delle marchigiane per la 14° giornata

Domenica 20 novembre tutte le squadre del Girone B di Serie C di calcio in campo per la 14° giornata

L’ultima giornata del campionato di Serie C di calcio ha consegnato alle quattro compagini marchigiane altrettanti risultati utili, con l’Ancona e la Recanatese che hanno conquistato il bottino pieno, mentre Vis Pesaro e Fermana sono uscite dal rettangolo verde con due 0-0.

Domenica 20 novembre il Girone B torna in campo, con l’Ancona in campo alle 14.30 a Cesena e due ore più tardi Recanatese-Rimini ed il derby Vis Pesaro-Fermana.

Per il match dei dorici, le squadre saranno attese da un Orogel Stadium caldissimo: il Cesena infatti è reduce da due record stagionali di spettatori, stabiliti nelle gare contro Fiorenzuola (8361) e Gubbio (9353). Obiettivo diecimila presenze in vista del match con l’Ancona, ma anche i tifosi marchigiani sono attesi in massa per una gara di cartello che potrebbe svoltare la stagione dei ragazzi di mister Colavitto. Davanti però c’è la squadra capolista della classifica insieme alla Virtus Entella, per una gara dall’alto coefficiente di difficoltà.

La Recanatese, al top della forma, vuole conquistare punti anche contro il Rimini in casa (ore 17.30), dopo aver vinto a Gubbio 1-3 e aver conquistato tre vittorie nelle ultime quattro. Ultima gara marchigiana, fondamentale al momento per la salvezza e la zona play-out, è il derby Vis Pesaro-Fermana (anche questa in programma per le 17.30), con i biancorossi che non segnano da sei gare e soffrono una crisi di risultati. La Fermana non sta meglio, terzultima a quota 10 punti in classifica e reduce dallo 0-0 casalingo contro l’Alessandria.

Sugli altri campi: Carrarese-Olbia, Alessandria-Siena, Pontedera-Fiorenzuola, Torres-Reggiana, Imolese-Aquila Montevarchi, Lucchese-Gubbio e San Donato Tavarnelle-Virtus Entella.