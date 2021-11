Calcio serie C, la Vis Pesaro si arrende alla Reggiana: 0-3 al Benelli

Dopo 7 risultati utili consecutivi termina la striscia positiva della Vis Pesaro. In una domenica pomeriggio fredda e piovosa la formazione biancorossa cade in casa contro la capolista del girone ancora imbattuta e lo fa con un pesante 3-0 subito. La Reggiana, che si dimostra squadra attrezzata per il salto in Serie B, non si scompone mai e gioca una sfida solida in casa della Vis e ottiene la nona vittoria in 13 partite di campionato.

Ospiti che si portano in vantaggio nel primo tempo al 33° con un colpo di testa di Cauz e vanno a riposo avanti. Per la Vis nella prima frazione di gioco da segnalare una buona occasione con De Respinis all’11° minuto di gioco.

Secondo tempo tutto in favore della formazione emiliana. Al 68° della ripresa raddoppio della Reggiana con una gran bella punizione di Lanini. Da calcio piazzato traiettoria perfetta della palla che finisce quasi a fil di palo e nulla da fare per l’estremo difensore della Vis Farroni. Sigillo definitivo al match messo da Luca Zamparo che al minuto ’77 segna il 3-0 che chiude i conti.