Calcio serie C, la Fermana risorge nel derby, crisi Recanatese

ANCONA – La quarta di ritorno di serie C s’è aperta ieri sera con il derby tra Recanatese e Fermana finito 1-3, oggi in campo la Vis Pesaro, domani l’Ancona. I canarini di Protti si fanno un bel regalo andando a centrare il risultato pieno sbancando il Tubaldi e inguaiando la Recanatese. Una boccata d’ossigeno puro, quella conquistata dalla Fermana, che reagisce alle due sconfitte consecutive con una prova d’orgoglio andando a realizzare ben tre gol nel primo tempo a Recanati dopo che nelle precedenti tre prove del 2024 non aveva mai segnato. Aggancio in classifica all’Olbia, seppur in attesa della partita degli isolani domani con l’Arezzo, e terza vittoria in campionato. Per la cronaca reti realizzate da Misuraca, Scorza e Fort, nel finale di ripresa su rigore per la Recanatese da Sbaffo, un gol che rende il boccone solo leggermente meno amaro per la squadra di Pagliari, ora in crisi nera: un punto nelle ultime sette partite e la necessità di invertire la rotta al più presto.

Le altre delle Marche in campo oggi e domani: oggi, sabato 27 gennaio, la Vis Pesaro gioca a Chiavari contro la Virtus Entella alle 18.30: dopo otto risultati utili consecutivi, di cui sei pareggi, la squadra di Banchieri cerca un risultato positivo anche in Liguria non solo per allungare la serie ma soprattutto per allungare sulle dirette concorrenti per la salvezza diretta, anche un punto servirebbe per staccare la Recanatese. Attenzione però all’Entella, anch’essa in ottima condizione dopo quattro risultati utili consecutivi anche se reduce da due 0-0. L’Ancona domani domenica 28 gennaio ospita in casa alle 18.30 il Cesena capolista: i dorici di Colavitto escono rinfrancati dalla vittoria di Pineto e dai quattro punti conquistati nelle ultime due partite, ma dall’altra parte c’è una squadra che su 22 giornate ha perso solo la prima a Olbia, inanellando poi 21 risultati utili consecutivi e segnando in cinque occasioni quattro o più gol all’avversario. Una corazzata, quella romagnola, che punta dritto alla promozione diretta in serie B. Ma l’Ancona non vuole vestire il ruolo di vittima sacrificale.

Serie C, girone B. Giocata ieri, venerdì 26 gennaio: Recanatese-Fermana 1-3. Così in campo oggi, sabato 27 gennaio: Pescara-Sestri (ore 18.30), Pontedera-Perugia (ore 18.30), Virtus Entella-Vis Pesaro (ore 18.30). Domani, domenica 28 gennaio: Olbia-Arezzo (ore 14.00), Carrarese-Torres (ore 16.15), Ancona-Cesena (ore 18.30), Gubbio-Lucchese (ore 18.30), Spal-Juventus Next Gen (ore 18.30), Rimini-Pineto (ore 20.45). Classifica: Cesena punti 53; Torres 50; Perugia 39; Carrarese 36; Pescara e Pontedera 35; Gubbio 34; Arezzo e Virtus Entella 29; Pineto 28; Rimini e Lucchese 27; Ancona 25; Juventus Next Gen, Vis Pesaro e Recanatese 24; Sestri 22; Spal 21; Olbia e Fermana 17. Prossimo turno, venerdì 02 febbraio: Vis Pesaro-Gubbio (ore 20.45). Sabato 03 febbraio: Juventus Next Gen-Ancona (ore 16.15), Perugia-Rimini (ore 18.30), Cesena-Fermana (ore 20.45), Pescara-Pineto (ore 20.45). Domenica 04 febbraio: Torres-Sestri (ore 14.00), Carrarese-Olbia (ore 16.15), Arezzo-Virtus Entella (ore 18.30), Lucchese-Spal (ore 18.30), Recanatese-Pontedera (ore 18.30).