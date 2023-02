Calcio, serie C: la Fermana non vuole fermarsi dopo la vittoria contro l’Olbia

La Fermana vince e convince ad Olbia, mister Protti è soddisfatto ma non vuole abbassare la guardia

Nell’ultima giornata di Serie C a balzare all’occhio è il successo della Fermana in casa dell’Olbia con un netto 4-2. È molto soddisfatto mister Protti, per una prestazione di indiscussa solidità.

Dopo la vittoria sarda, i gialloblu sono rimasti in Sardegna ed hanno preparato la gara contro la Virtus Entella in “ritiro”.

«La Virtus Entella è una squadra forte, con buoni giocatori. Arriviamo da diversi giorni di viaggio e un po’ di stanchezza si inizia a sentire, ma questo non deve essere un alibi – afferma mister Protti – dobbiamo fare le cose che sappiamo, continuando come sempre a giocare a viso aperto e a solcare la strada intrapresa nell’ultimo periodo».