Calcio serie C, in campo la Fermana, domani le altre marchigiane

ANCONA – Seconda giornata del girone di ritorno, nel campionato di serie C, e Fermana in campo oggi, sabato 13 gennaio, le altre marchigiane tutte domani, domenica 14 gennaio. Apre dunque le danze la partita di Pontedera alle 16.15, dove la Fermana cerca un risultato positivo che le consenta di allungare la striscia di cinque risultati utili. La squadra di mister Protti ha cominciato l’anno con un pareggio interno contro la corazzata Carrarese, fare punti a Pontedera, contro una delle squadre più in forma del girone – quattro vittorie nelle ultime sei partite – rappresenterebbe indubbiamente un’importante iniezione di fiducia per il seguito della stagione. Domani in campo le altre: la Recanatese torna al Tubaldi per ospitare la Juventus Next Gen alle 14, in settimana la squadra di Pagliari non è riuscita a conquistare un risultato positivo a Gubbio, infilando la quarta sconfitta consecutiva, la classifica non preoccupa, ma la Juventus Next Gen che ha battuto il Pescara la scorsa settimana rappresenta un avversario da cercare di tenersi alle spalle, i bianconeri sono a un punto dai leopardiani, per Sbaffo e compagni d’obbligo almeno un punto.

Alle 16.15 scende in campo la Vis Pesaro nella trasferta sarda contro l’Olbia, sei risultati utili consecutivi, per la squadra di Banchieri, rappresentano indubbiamente un ottimo biglietto da visita con cui presentarsi a Olbia ma dall’altra parte c’è una squadra che ha assoluto bisogno di punti, dopo quattro sconfitte consecutive, per la Vis Pesaro l’obiettivo è, naturalmente, quello di uscire indenne dal Nespoli. Alle 18.30 in campo l’Ancona a Gubbio, umbri rinfrancati dalla vittoria nel recupero infrasettimanale contro la Recanatese che li ha rafforzati al settimo posto della classifica, dorici alla ricerca di punti salvezza dopo il primo scivolone dell’anno contro l’Entella, una settimana fa, e dopo cinque partite in cui hanno conquistato un solo punto. Per la rinnovata squadra di Colavitto, insomma, c’è l’obbligo di un risultato positivo che ridia un po’ di fiducia allo spogliatoio.

Serie C, girone B, secondo turno di ritorno, così in campo sabato 13 gennaio: Pontedera-Fermana (ore 16.15). Domenica 14 gennaio: Recanatese-Juventus Next Gen (ore 14.00), Virtus Entella-Pineto (ore 14.00), Olbia-Vis Pesaro (ore 16.15), Rimini-Torres (ore 16.15), Gubbio-Ancona (ore 18.30), Carrarese-Arezzo (ore 20.45), Lucchese-Sestri (ore 20.45), Spal-Cesena (ore 20.45). Lunedì 15 gennaio: Pescara-Perugia (ore 20.30). Classifica: Cesena punti 49; Torres 47; Carrarese 35; Perugia 33; Pescara e Pontedera 32; Gubbio 30; Virtus Entella e Pineto 27; Arezzo 26; Lucchese 24; Recanatese e Rimini 23; Juventus Next Gen 22; Ancona 21; Spal e Vis Pesaro 20; Sestri 18; Olbia 17; Fermana 14. Prossimo turno, sabato 20 gennaio: Juventus Next Gen-Rimini (ore 16.15), Lucchese-Recanatese (ore 18.30), Cesena-Pontedera (ore 20.45). Domenica 21 gennaio: Torres-Olbia (ore 16.00), Perugia-Spal (ore 16.15), Arezzo-Pescara (ore 18.30), Vis Pesaro-Carrarese (ore 18.30), Fermana-Gubbio (ore 20.45), Pineto-Ancona (ore 20.45), Sestri-Virtus Entella (ore 20.45).