Calcio, serie C: il programma delle marchigiane per la 28^ giornata

Il Girone B di Serie C di calcio in campo per la 28esima giornata. Ecco le partite in programma

Di nuovo in campo il Girone B della Serie C di calcio, con l’appuntamento per la 28° giornata fissato per domenica 19 febbraio 2023, con posticipo Cesena-Reggiana lunedì 20.

Le squadre marchigiane scenderanno tutte in campo domenica, divise tra le 14.30 e le 17.30. Lunedì sera, nel posticipo delle 21, come detto il match dal sapore di categoria superiore tra Cesena e Reggiana.

Alle 14.30 scenderà in campo la Fermana, reduce dal successo nel derby contro l’Ancona e intenzionata a conquistare punti sul campo del San Donato Tavarnelle, compagine che lotta per la permanenza nella categoria.

Alle 17.30 le altre tre marchigiane: l’Ancona ospita l’Olbia per ripartire, la Recanatese attende il Pontedera e la Vis Pesaro, dopo aver acciuffato all’ultimo il pareggio nel recupero della 23esima giornata proprio contro il Pontedera mercoledì sera, viaggerà alla volta di Lucca per affrontare una Lucchese che non vince da inizio gennaio.