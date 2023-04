Serie C: grande Fermana, la Recanatese stupisce, delusione Ancona, Vis Pesaro ko

ANCONA – Vola la Fermana, nella trentacinquesima di campionato, che al Recchioni si impone per 3-1 sul Siena, un risultato che rilancia i canarini di Protti in classifica, ora undicesimi a due punti dal decimo posto del Rimini, e dunque a due lunghezze dai playoff. E’ Maggio a portare in vantaggio la Fermana approfittando di un regalo della difesa del Siena, raddoppia Parodi di testa prima dell’intervallo, nella ripresa accorcia Paloschi su rigore per il Siena, quindi il tris lo firma ancora Maggio con un gran numero in area di rigore. Stupisce ancora la Recanatese che riesce a fermare sull’1-1 la capolista Reggiana, ora raggiunta dalla Virtus Entella proprio in virtù dello stop degli uomini di Diana al Mapei Stadium. Passa in vantaggio la Reggiana con un sinistro chirurgico da fuori area di Kabashi, pareggia la Recanatese nella ripresa con un grandissimo gol dalla distanza di Alfieri dopo un tunnel a Cigarini. La squadra di Pagliari gioca con la tranquillità della salvezza acquisita e riesce a fermare la capolista compiendo l’impresa.

All’Ancona non riesce l’operazione aggancio alla Carrarese, al Del Conero la sfida con gli apuani finisce 3-3, ma i dorici prima vanno in vantaggio sul 2-0 con la doppietta di Simonetti, poi si fanno raggiungere con le reti di Bozhanaj ed Energe. Nella ripresa in pieno recupero il vantaggio della Carrarese con Capello, in più che sospetta posizione di fuorigioco non ravvisata dalla terna arbitrale, quindi il pareggio in extremis di Paolucci. Un punto per i biancorossi in un momento non certo facile, contro una squadra all’undicesimo risultato utile consecutivo. Perde 3-0 al Barbetti di Gubbio la Vis Pesaro che si fa sorpassare in classifica dal San Donato Tavarnelle che vince a Montevarchi. Gli umbri passano in vantaggio con Morelli e quindi arrotondano con la doppietta di Spina. Se per il Gubbio è la quarta vittoria di fila, per la Vis Pesaro è la seconda sconfitta consecutiva e la situazione in classifica si fa sempre più deficitaria.

Prossimo turno, giovedì 6 aprile: Alessandria-Ancona (ore 18), Reggiana-Fermana (ore 20.30), Recanatese-Olbia (ore 20.30), Vis Pesaro-Imolese (ore 20.30).