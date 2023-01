Nella 22^ giornata del Girone B della Serie C buoni risultati per le quattro marchigiane. Fermana e Recanatese non si fanno male

Arrivano altri risultati positivi per le marchigiane nella 22^ giornata del Girone B di Serie C di calcio. Nel derby tutto marchigiano Fermana e Recanatese non si fanno male con uno 0-0, la Vis Pesaro batte anche l’Olbia 2-1 e l’Ancona coglie un successo importante in trasferta contro il Fiorenzuola.

Era la partita clou del weekend per le marchigiane ed il derby tra Fermana e Recanatese è terminato 0-0, non senza recriminazioni da entrambe le parti. La Fermana, dopo 70′, è rimasta in dieci uomini per l’espulsione di Parodi, ma la Recanatese non è riuscita a pungere. Un punto che serve ad entrambe per muovere la classifica e mettere in cascina un risultato utile.

La Vis Pesaro vince nuovamente e stavolta lo fa contro l’Olbia in un match salvezza. Biancorossi che conquistano tre punti fondamentali grazie a Di Paola (26′ pt) e Ngom (36′ st), per gli ospiti rete di Ragatzu a cinque minuti dal termine, però inutile.

L’Ancona trova finalmente continuità andando a vincere a Fiorenzuola con una rete di Moretti a fine prima frazione. Ora i ragazzi di mister Colavitto sono al quinto posto in classifica con 38 punti e guardano davvero in alto.